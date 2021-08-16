【消委會調查】言語治療服務收費及師資差異大　4間機構沒有衞生署認可治療師

▲ 消委會指言語治療服務首次診斷或評估收費由780元（45分鐘）至4,000元（120分鐘）不等。

兒童或長者出現溝通障礙、吞嚥和發聲困難都需要言語治療服務，消委會發現不同言語治療服務機構在收費、師資及治療方法均差異大。消委會建議，消費者應了解不同評估方式、比較治療方案、治療費用、提供服務執業者的學歷及年資，和是否為「衞生署認可言語治療師名冊會員」或具相關資歷，亦要留意預繳費用的風險和限制。

消委會近月向54間提供言語治療服務的機構發出問卷，查詢關於兒童懷疑出現語言障礙（個案 A）及中風後的長者出現吞嚥障礙（個案 B）的診斷及治療服務收費和相關資料。回覆的25間機構均表示有提供兒童語言障礙的治療服務，但只有約半數（11間）機構提供中風後長者吞嚥障礙治療服務，當中只有5間有提供較詳盡的服務內容供查詢者參考。

在收費上，是次調查中不同機構的收費差距甚大，個案A及個案B的非套餐首次診斷或評估收費同樣由780元（45分鐘）至4,000元（120分鐘）不等，收費最低為「唯聽香港聽覺及言語中心」；最高為「香港言聽中心有限公司」。

而隨後的治療屬長期的服務，有11間機構設有套餐收費，消委會提醒市民須留意套餐是否設有期限及相關風險，例如暫停服務，機構會否退回餘下的費用等。消委會提醒，個別機構有機會因超時而按比例增加收費。

治療內容方面，每間機構的治療內容都不一。以個案A為例，「香港中文大學醫學院耳鼻咽喉 - 頭頸外科學系言語治療科」會以個別或小組形式透過趣味活動有系統地訓練兒童的語言能力，同時提供家長培訓，建議合適的家居訓練以提升兒童於中接受語言刺激的量與質；而「欣培發展及治療中心」及「助展會有限公司」的治療都針對語前技巧、語言理解、語言表達及發音等範疇。



另外,「明德兒童啟育中心」、「扶康會牽蝶中心牽蝶康兒中心」、「香港中文大學醫學院耳鼻咽喉頭頸外科學系言語治療科」、「養和醫療」、「創思成長支援中心」、「香港社區言語治療中心」及「邁步兒童發展中心」均有提供家長或照顧者的家居訓練指導，或容許家長觀課及參與訓練，從而將訓練延續至兒童的日常生活中。

至於針對個案B，「養和醫療」、「聖德肋撒醫院 - 聽覺及言語治療中心」、「香港言聽中心有限公司」及「唯聽香港聽覺及言語中心」更提供電流刺激吞噬治療，及或深層曉肌神經刺激治療，以訓練因音肌肉，改善吞嚥困難及發聲。

現時本港的言語治療師的註冊制度屬自願性質，消委會指，消費者可留意相關言語治療師是否屬「衞生署認可言語治療師名冊會員」。在回覆的25間機構中，只有21間機構駐有「衞生署認可言語治療師名冊會員」，合共75名言語治療師，即有4間機構沒有衞生署認可治療師，包括「樂善堂楊小玲言語治療中心」、「嘉言言語治療師」、「建基兒童發展中心有限公司」、「香港社區言語治療中心」；另有17間機構表示，沒有海外註冊資格的言語治療師。

香港言語治療師公會是根據一套嚴謹的標準接受評估，並獲衞生署認可醫療專業註冊計劃的認證。該公會負責管理本港認可言語治療師的名冊、評估並確保其註冊會員的專業能力適合執業，同時可於其網頁及簽發予會員的註冊證明書上使用由衞生署授權使用的「認可標誌」，讓公眾容易識別。香港言語治療師公會會員亦可在名片上使用「衞生署認可言語治療師名冊會員」的名銜。

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記者：鄧凱文