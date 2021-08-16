【消委會】女子購入約1萬元激光定點去斑療程　接受療程後額頭現水泡又紅又癢

▲ 港女購入約1萬元激光定點去斑療程，接受首次療程後額頭現水泡。

「貪靚」是人類的天性，除了購買化妝及護膚品外，亦有不少人會選擇到美容院做接受不同療程。不過，消委會今年上半年仍接獲479宗涉及美容服務的投訴，其中一名女子購入約一萬元的激光去斑療程，惟完成療程後臉上出現水泡，且又紅又癢。

近年有不少人都接受醫學美容療程，不過消委員今年上半年已接獲479宗涉及美容服務的投訴。麥小姐在某美容院購買了一個9,888元的定點去斑療程，包5次皮秒激光及因子精華。當麥小姐完成療程後，其額頭感到痛楚並出現很多小水泡，職員聲稱是額頭皮膚較薄可能出現的情況，一般三日內可消除，並即時替她搽潤膚膏補救，更承諾進行下次療程時會多加留意。

麥休息兩日後發現情況未見改善，其中額頭的部分水泡破了，臉上明顯留有數個長方形的紅印。美容院隨後安排麥到指定醫生就診，醫生向她處方抗生素消炎膏。她使用消炎膏後，水泡雖然已經消褪，惟傷口仍然又紅又癢，故決定不再進行有關療程並要求退款。

不過美容院要求麥簽署和解協議才可辦理退款，麥認為有關協議內容後條文僅保障美容院，故拒絕簽署，並向消委會投訴。消委會介入後美容院仍拒絕修改和解協議內容，麥表示會考慮諮詢獨立法律意見，再作決定。

另外，陳小姐於美容院亦購入了一個3萬元水光注射療程，打針當日，陳向美容院職員談及過往注射同類型針劑的經驗，更表示當時醫生以針筒注射令她感到痛楚，其後職員聲稱有一部針機儀器的注射效果均勻，痛楚亦較針筒注射少，故決定由醫生替其進行注射。

在完成治療後，陳小姐面部紅腫，其額頭、兩邊面頰及下巴亦留下一排排整齊的細小針洞，當時職員及女醫生均表示紅腫和針洞於兩星期內會自然漸漸消失。不過，一個月後，陳臉上的紅腫已消散，惜一排排針洞仍然清晰可見，針洞亦似被注射物包圍著，感覺有一條條凸出的線留在面上。陳隨後自行求診，皮膚科醫生解釋注射太淺層，使透明質酸仍停留在皮膚表層。

陳其後向美容院反映，按美容院醫生的建議使用熱能機加速溶解透明質酸，可惜過了4個月情況仍然沒有好轉，並向消委會投訴，要求取消所有已購療程及退款。消委會介入後美容院最終同意退回全數款項予陳小姐，雙方亦簽署和解協議。

購買美容院透明質酸療程的另一投訴人李太，購入了一個約7200元的打針療程，包括在下巴及太陽穴位置分別注射1ml及3ml透明質酸。李當日注射了約一半劑量時感到劇痛，美容院職員遂通知醫生稍為暫停，醫生等候約10秒便繼續為她注射透明質酸。李在完成療程後感到呼吸有點急促及作嘔，其中太陽穴位置腫痛，須服用成藥止痛。

李太翌日亦感到牙骹位置拉扯及異常痛楚，只可進食流質食物，並馬上求醫，醫生解釋是因為同一時間注射過高劑量所致。李隨後向美容院反映，職員建議交由美容院醫生跟進，並提議為她注射溶解針以緩解不適。李無奈按指示預約與美容院醫生會面，惟當醫生於其手臂進行溶解針試針測試後，已出現紅印及眼晴附近皮膚腫脹不適，李懷疑自己對溶解針敏感，決定不再注射。李隨後向消委會投訴，經介入後美容院同意退回所有餘下療程費，並承擔李太的就診費用合共約15,000元。

消委會認為美容院利用入侵性美容技術，以針穿刺皮膚將化學物質注入皮膚層，具有一定風險，惟美容院在推介此類針劑療程時，只側重講解打針後塑造的面部效果，提醒市民如欲購買及進行此類醫學美容療程的消費者，部分美容療程只應由註冊醫生／註冊牙醫施行，消費者宜事先瀏覽衞生署網頁以作了解。

另外，消費者亦應仔細了解美容療程的詳情細節，不宜只著眼於宣稱的美容效果或療程推廣優惠；若進行美容療程後感到不適或皮膚出現異常，應盡快通知美容院，並謹慎衡量美容院提出的補救方案是否安全及切實可行；如消費者欲自行選擇醫生，事前應與美容院溝通清楚，費用會否由美容院承擔，並以書面作實，及保留相關醫療紀錄，以備有需要時作為憑據。

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記者：郭詩詩