【智能愛人劇透】第10集劇情預告 阿寶與一眾智能人失控 娛樂 10:43 2021/08/16 分享： 熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第9集講到阿寶不讓家儀看到田浩另有女伴，家儀知悉後，欲對田浩死心。 第10集（16/8） 田浩涉嫌網上情騙，警方游說家儀指證田浩，但她仍處處維護對方，痛苦欲絕；田浩及後提出要跟她遠走高飛…… 占占離世，多姐與家廉的關係有所緩和。 家廉更成功利用多姐，獲得公司伺服器的密碼，再交予標基。 敵對公司Duo產品發佈會當日，大量智能人失控，包括阿寶…… 《智能愛人》第9集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 13:18 2021/08/06 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 11:11 2021/08/12 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 你可能感興趣 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 13:18 2021/08/06 【智能愛人】木無表情扮演不同角色 李佳芯演機械女傭展視后功力【有片】 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 16:14 2021/08/07 【智能愛人】江欣燕穿低胸睡衣騷事業線 進擊的闊太生擒陸永【有片】 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 11:11 2021/08/12 【智能愛人】李佳芯新劇收視理想有望再封視后 Ali升呢由村屋搬到3千萬元大宅 智能愛人 電視劇 TVB