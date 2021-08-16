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【智能愛人劇透】第10集劇情預告　阿寶與一眾智能人失控

娛樂 10:43 2021/08/16

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第9集講到阿寶不讓家儀看到田浩另有女伴，家儀知悉後，欲對田浩死心。

第10集（16/8）

田浩涉嫌網上情騙，警方游說家儀指證田浩，但她仍處處維護對方，痛苦欲絕；田浩及後提出要跟她遠走高飛……

占占離世，多姐與家廉的關係有所緩和。

家廉更成功利用多姐，獲得公司伺服器的密碼，再交予標基。

敵對公司Duo產品發佈會當日，大量智能人失控，包括阿寶……

《智能愛人》第9集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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