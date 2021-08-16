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【宣布出櫃】25歲兒子在家庭飯局上宣布出櫃 媽媽一句回覆令母子相擁而哭

育兒經 12:45 2021/08/16

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兒子宣布出櫃後，母子相擁而哭。

家庭飯局接近尾聲的時候，阿杰突然宣布他有話要說，家人都為之一怔。向來沉默寡言，慣常靜靜地坐着，臉上卻總會泛着柔和笑容的阿杰，是鮮有會煞有介事地主動發言的，幹嘛？

就連自己也不敢相信會有此一舉，也許這是他二十五年來，頭一遭拿出了足夠的勇氣吧！其實，他已盤算了很多年，每次想說了，話又吞回肚裏，但他不想再扛着沉重的擔子走路了，那是感召吧！

「我……我其實係喜歡男仔嘅！」

席間，各人的血液儼如於半空中凝固了，然後傳來一片死寂。這個即時反應距離阿杰想像的不太遠，他甚至已有足夠心理準備迎來最糟的。他認識一位同路人，於出櫃那天，即晚被家人趕出家門，父母喊着當生少了一個。

比他年幼三年的妹妹，突然緊緊地抱抱他，這動作比說話更有力。「杰仔，唔使怕㗎，阿婆撑你！」料不到年屆八十的婆婆會第一個發言支持。「杰仔呀，如果你需要輔導或者幫忙，我有相熟社工可以介紹㗎！」從小疼他的姑姐溫婉地說。

阿杰偷偷瞄向爸媽瞧，阿爸的眉頭緊皺，如常看不出情緒有何起伏，而媽媽卻眼眶周遭通紅，並在悄悄拭眼淚。

回家後，阿杰主動走到媽媽跟前道歉：「媽，令你失望，對不起！」媽媽哽咽：「我係憎自己，點解唔早啲發現，咁咪可以陪你一同走這段路，分擔你嘅迷惘囉！仔，係媽對你唔住！」

母子相擁嚎哭。

同場加映【湊得輕鬆啲】批評對方父母是夫婦爭吵大忌　鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」

全程刊於《經濟日報》，原題為「兒子有話要說」

撰文 : 鄧藹霖

家庭關係 育兒心得 社工 輔導

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