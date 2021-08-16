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【睇樓壓價】阿哥睇樓母帶風水師同行　迷信母批單位風水差：平租啲就好好多

親子 11:45 2021/08/16

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一名男網民大呻，其哥哥與未婚妻打算租樓，媽媽帶同風水師一同睇樓，並批評單位風水差要求減租，令人尷尬。

作為父母都想為子女爭取最好的東西。一名網民分享，其哥哥最近打算跟未婚妻搬出去租樓住，媽媽希望「幫吓眼」並帶了風水師一同睇樓。怎料風水師不停批評單位風水差，媽媽因此要求地產經紀減租，令人尷尬。

媽媽帶風水師一起睇樓

該名男網民在「香港討論區」，以「睇樓帶埋風水師上去一齊睇」為題發文，指其哥哥即將與未婚妻結婚，故打算搬離家中出外租樓住。兩人最近已經決定租下一個單位，不過「想再睇多次先真係決定」。

而媽媽表示，希望跟哥哥一起去睇樓「幫吓眼」。男網民指媽媽一向都是迷信的人，本身以為她只會「拎本書睇吓方位」，怎料當日卻帶上任職風水師的中學同學一同睇樓。雖然哥哥與未婚妻對此感到有點失禮，不過並沒有阻止。

點知一路睇個風水師就一路唉聲嘆氣，又同我阿媽講層樓唔係咁好又點點點。

批評單位風水差要求減租

其後媽媽向地產經紀表示，由於單位風水不是太好，因此要求對方減租。男網民大呻：

媽呀，你想講價咪講價囉，做咩又要扮晒嘢搵個風水師上嚟搞場大龍鳳？我都戥我阿哥阿嫂尷尬。

帖文一出引來網民熱議，不少網民同意男網民，認為媽媽可以直接向經紀「壓價」，「租客直接開口劈價咪係囉」、「咁樣講價有啲新意喎」。不過亦有人認為媽媽只是愛子心切，希望為哥哥爭取最好的租金，「世上只有媽媽好」、「佢都係想你阿哥阿嫂好」。點擊查看更多網民留言：

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同場加映：批評對方父母是夫婦爭吵大忌　鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」

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責任編輯︰王明芳

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