【創業追夢】廣告美指創業開日式cafe成文青打卡點　堅持全用日本食材獲日媒推介

▲ 廣告美指的Boni創業開咖啡點，認真地到日本觀摩不同的咖啡店，籌備4年，堅持全用日本食材，開業1年獲日媒推介，也深受居港日本人喜愛。

近年帶著濃烈文青感覺的咖啡店，在港如雨後春筍般出現，身為廣告美指的Boni去年加入這行列，開設名為「骨子裡」的咖啡店，但有所不同的是店舖在毫無宣傳下竟得到《日本經濟新聞》採訪，促使成為本地文青的「打卡」聖地。究竟她如何得到外國媒體垂青？答案還不是這位揚眉女子在創業前早有目標。

香港的咖啡店多如銀河繁星，有大家熟悉的Starbucks，有「咖啡界Apple」之稱的Blue Bottle，但筆者肯定的是最受到本地年青人鍾愛的，還是小本經營散落於全港各區的文青咖啡小店。

位於中半山的「骨子裡」，由本身從事廣告美指的Boni於一年前開設，不要小覷這位外表溫婉的女子，她與筆者見面時就一身「武裝」，踏著滑板趕回店舖接受訪問。她說：

學烹咖啡豆走訪日本咖啡店

我在廣告公司擔任美指工作8年，一年前開了這間集cafe與design於一室的骨子裡，但籌備過程歷時4年。

當初有開店的打算，還不是因為工作上不滿足，在漫長的工作日子裏，有感未做到自己最想做的事，開始希望在工作和生活中找到平衡，於是計劃裝備自己，瞧著開咖啡店的路進發。

在這4年的籌備過程中，Boni很努力去充實自己，首要的當然是了解咖啡背後究竟是甚麼的一回事。她補充：

堅持日本食材吸引日媒報道

的確，創業前有好的準備，比一些只有滿腔熱誠的人來得優勝，而且往往更得到有些出人意外的驚喜。Boni說：「自己很喜歡日本文化，心目中一早鎖定要開一間日式的咖啡店，於是在咖啡豆和其他食材方面，由開店直到現在都堅持用日本製的食材。例如紅豆來自北海道、抹茶來自靜岡，而重要的咖啡豆，是在日本旅行中遇上一間咖啡店，那裏經過深烘焙的咖啡味道很適合自己，於是回港再經Instagram聯絡咖啡師，促成了日後專為骨子裡特製的咖啡豆。」

而或許因為店舖一開始就堅持使用日本食材的關係，竟然得到來自日本的《經濟新聞》報道，驚喜的同時，亦吸引到不少旅居香港的日本人前來光顧，直到現在我們仍然收到不少來日本女士在網上留言，介紹一些日本最流行的美食，希望店舖和當地的流行文化看齊，一解居港日本人的思鄉之苦。

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開店即遇世紀疫情

不過，看似是一帆風順的Boni，背後亦遇上不少困難才有今天的成績。Boni說：

最初原定計劃在經重建後的中環街市開店，但差不多到事成前才得知沒機會合作，當時真的很失望，畢竟心裏憧憬的畫面以為即將可及。之後幸好遇上這個位於半山樓頂很高兼有充足陽光的舖位。

但聽說你簽約時就遇上新冠疫情開始爆發呢﹗

哈........當時還樂觀地以為疫情3個月後會過去呢﹗我只想到籌備了4年的時間，沒有可能在這個時候放棄，如果當時不做的話，以後就再沒有勇氣向前踏出一步。 與此同時，因為疫情同樣在日本肆虐，令兩地空運嚴重受阻，於是由日本空運快遞過來的咖啡豆的成本急劇遞增，就連日本的咖啡師都說運費很昂貴擔心我們的營運，幸好『捱貴豆』的日子在4個月前回復了正常，我才鬆一口氣呢﹗

無悔創業但要做足準備

今天的Boni，每天都忙過不停，除了兼顧骨子裡外，亦繼續當上freelance美指工作，所以店舖逢星期三和四都休息，而每當她帶上愛犬狗明星「BB課長」到咖啡店的日子，那天更是忙得不可開交。她說：「咖啡店的白牆上寫了一句日文，是在開店後的兩三日後寫上的，意謂small shop warm coffee。顧名思義是希望到來光顧的人都可以開心地離開，這就是我開店的目的。」

直到現在，Boni自言對創業無悔：

由始至終我都沒想過可以賺很多錢，就正如打工生活每個人都要這樣的去做、這樣的去過活，但若果可以維持到生計之餘，同時又找到一個屬於自己喜愛的方向，何不勇敢的去做？我不知道這段路可以走多遠，只好一直努力的去做，我亦很擔心未來的日子會否加租，因為顧客的數量不會一年比一年的多，儲客是唯一可以做的事情，繼續keep住做就是當前最要緊的工作。

對於年青人創業，Boni非常鼓勵，但重要的是切忌心急。

她說：「人生要不停為自己創造故事，我很鼓勵年青人創業，但創業前一定要懂得計數，就以我為例子，開業之初我預計可以一整年沒生意都可以營運下去，所以要向夢想進發前先要處理好自己的基本生活。」

Boni指出，今天很多年青人創業時，都未有充足的準備，一畢業就想創業，她見到這些準備未夠的小朋友，會擔心他們在處事上跌得太多而失去自信心。

其實人生和創業的路很是漫長，人的工作超過數十年，大家要明白到創業路上要保持一顆熱熾的心多年而不變，是一件很困難的事，所以不須要急於一時衝動而去創業，多裝備自己出發亦未遲，就好像我多看書、充實自己、在市集擺檔，累積了經驗才有今天的骨子裡。

地址：西環般咸道38號地下2B號舖

記者：何偉雄