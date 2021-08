禍從口入 預防冠心病由早餐開始

香港人無論幾忙都好,一定會吃早餐。茶餐廳更加是我們常去的地方。而早餐往往暗藏好多食物陷阱大家要留意!

根據衛生署研究顯示,香港約有4成人有高膽固醇問題¹,而高膽固醇會增加罹患冠心病和中風的風險。想知自己的飲食模式和生活習慣會否導致高膽固醇問題?立即請港怡醫院心臟導管治療中心總監、心臟科名譽顧問醫生謝德新為大家一一拆解!

膽固醇有分好壞

常言道:民以食為天,加上香港素有亞洲美食天堂之譽,足見港人對飲食的重視。不過,所謂過猶不及,揀飲擇食固然易令身體營養不均,但大吃大喝亦可能增加身體負擔,甚至導致膽固醇過高的問題。想跟膽固醇保持距離,應該如何是好呢?

提到茶餐廳,相信大家會隨即想到菠蘿油、餐蛋丁等美食,但這些食物大多含有大量飽和脂肪和反式脂肪,長期進食會令體內的壞膽固醇增加,繼而令我們患上冠心病的風險提升。

至於怎樣透過日常飲食調整體內的膽固醇?謝醫生表示,牛油果、燕麥、麥皮等食物已證實有助降低體內的壞膽固醇,大家可以因應需要加入到日常飲食中。

冠心病乃香港第3號殺手

目前,冠心病乃香港第3號殺手,每年約有3,700人因其而死亡³,而患者一般均有膽固醇過高的問題。謝醫生表示,每當人體的壞膽固醇增加1%,患上冠心病的風險就會增加1%⁴,加上高膽固醇過高乃家族性遺傳疾病,故不論高矮肥瘦皆有機會出現高膽固醇問題,假如置之不理,其患上冠心病的風險亦會增加。

要預防患上冠心病,最有效的方法除了是注意飲食,減少進食高脂肪、高膽固醇的食物外,還要多做運動,降低體內的壞膽固醇。

假如身體已出現膽固醇過高問題,謝醫生指出,現時可透過一些口服藥物降低身體的膽固醇,而一些有家族性遺傳的病人,口服藥物未能改善症狀,則可透過針劑抑制體內的壞膽固醇。

想知更多關於冠心病的資訊,以及如何透過飲食和生活習慣改善膽固醇問題?立即瀏覽短片了解更多!

參考資料:

1. Department of Health, Report of Population Health Survey 2014/15, Chapter 9 – Physical and Biochemical Measurements. Available at http://www.chp.gov.hk/en/static/51256.html Accessed on 6th Aug 2021

2. What is cholesterol? Available at: https://www.heartuk.org.uk/cholesterol/what-is-cholesterol Accessed on 6 Aug 2021

3. HealthyHK. Coronary Heart Disease, Available at http://www.healthyhk.gov.hk/phisweb/en/chart_detail/24/ Accessed on 6 Aug 2021

4. Leon AS, Bronas UG, Dyslipidemia and Risk of Coronary Heart Disease: Role of Lifestyle Approaches for Its Management. American Journal of Lifestyle Medicine. 2009;3(4):257-273. doi: 10.1177/1559827609334518

資訊由謝德新醫生提供

為鼓勵市民認識健康資訊,本文章由安進香港支持製作

HK-06933-REP-2021-Aug

(特約)