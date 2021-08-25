禍從口入 預防冠心病由早餐開始

香港人無論幾忙都好，一定會吃早餐。茶餐廳更加是我們常去的地方。而早餐往往暗藏好多食物陷阱大家要留意！

根據衛生署研究顯示，香港約有4成人有高膽固醇問題¹，而高膽固醇會增加罹患冠心病和中風的風險。想知自己的飲食模式和生活習慣會否導致高膽固醇問題？立即請港怡醫院心臟導管治療中心總監、心臟科名譽顧問醫生謝德新為大家一一拆解！

膽固醇有分好壞

常言道：民以食為天，加上香港素有亞洲美食天堂之譽，足見港人對飲食的重視。不過，所謂過猶不及，揀飲擇食固然易令身體營養不均，但大吃大喝亦可能增加身體負擔，甚至導致膽固醇過高的問題。想跟膽固醇保持距離，應該如何是好呢？

提到茶餐廳，相信大家會隨即想到菠蘿油、餐蛋丁等美食，但這些食物大多含有大量飽和脂肪和反式脂肪，長期進食會令體內的壞膽固醇增加，繼而令我們患上冠心病的風險提升。

至於怎樣透過日常飲食調整體內的膽固醇？謝醫生表示，牛油果、燕麥、麥皮等食物已證實有助降低體內的壞膽固醇，大家可以因應需要加入到日常飲食中。

冠心病乃香港第3號殺手

目前，冠心病乃香港第3號殺手，每年約有3,700人因其而死亡³，而患者一般均有膽固醇過高的問題。謝醫生表示，每當人體的壞膽固醇增加1%，患上冠心病的風險就會增加1%⁴，加上高膽固醇過高乃家族性遺傳疾病，故不論高矮肥瘦皆有機會出現高膽固醇問題，假如置之不理，其患上冠心病的風險亦會增加。

要預防患上冠心病，最有效的方法除了是注意飲食，減少進食高脂肪、高膽固醇的食物外，還要多做運動，降低體內的壞膽固醇。

假如身體已出現膽固醇過高問題，謝醫生指出，現時可透過一些口服藥物降低身體的膽固醇，而一些有家族性遺傳的病人，口服藥物未能改善症狀，則可透過針劑抑制體內的壞膽固醇。

想知更多關於冠心病的資訊，以及如何透過飲食和生活習慣改善膽固醇問題？立即瀏覽短片了解更多！

參考資料:

1. Department of Health, Report of Population Health Survey 2014/15, Chapter 9 – Physical and Biochemical Measurements. Available at http://www.chp.gov.hk/en/static/51256.html Accessed on 6th Aug 2021

2. What is cholesterol? Available at: https://www.heartuk.org.uk/cholesterol/what-is-cholesterol Accessed on 6 Aug 2021

3. HealthyHK. Coronary Heart Disease, Available at http://www.healthyhk.gov.hk/phisweb/en/chart_detail/24/ Accessed on 6 Aug 2021

4. Leon AS, Bronas UG, Dyslipidemia and Risk of Coronary Heart Disease: Role of Lifestyle Approaches for Its Management. American Journal of Lifestyle Medicine. 2009;3(4):257-273. doi: 10.1177/1559827609334518

資訊由謝德新醫生提供

為鼓勵市民認識健康資訊，本文章由安進香港支持製作

HK-06933-REP-2021-Aug

（特約）