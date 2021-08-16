【消委會】水果乾含除害劑影響健康　消委會檢測10款不含除害劑水果乾

▲ 消委會測試市面上6類共31款預先包裝水果乾，當中10款沒有檢出除害劑。

由水果加工而成的水果乾，吃起來方便，不少人視為健康零食。消委會測試市面上6類共31款預先包裝水果乾，當中10款沒有檢出除害劑。

10款不含除害劑水果乾

新鮮水果經加工脫水後變成水果乾，除害劑殘餘的濃度亦可能因水分含量減少而增加。在今次測試中，消委會測試杏脯、藍莓乾、小紅莓乾、芒果乾、提子乾及士多啤梨乾共31款預先包裝水果乾，當中有10款沒有檢出殘餘除害劑：

Eden藍莓乾

聖桃園小紅莓乾

Ocean Spray小紅莓乾

Meadows小紅莓乾

新仕美小紅莓乾

Dolly芒果乾

優の良品特選芒果乾

7D芒果乾

Seeberger提子乾

鯉魚門绍香園士多啤梨乾 ▼ 點擊圖片放大 +10 +9

消委會指，全部樣本檢出的除害劑殘餘量均沒有超出相關上限，但混合使用除害劑有機會因為加乘效果產生「雞尾酒效應」，帶來健康風險。消委會期望業界採用有良好農業規範的原材料供應商，以物理防治措施來防治蟲害，減少使用除害劑，減低對人類及生態的危害。

食物搭配適量水果乾，可以增加食物的甜度，令食物更加美味。消委會提醒消費者，每人每日應進食最少2份新鮮和不同種類的水果，以攝取較全面的營養素。選擇水果乾時要細閱包裝上的成分表，盡量選購沒有添加糖分的水果乾。對某些添加劑（例如二氧化硫）敏感的人士應該避免進食含這些添加劑的水果乾，減低引致過敏的風險。消委會亦提醒市民，購買水果乾後要存放在陰涼乾燥的地方，使用密封的容器儲存，避免氧化及受潮。

同場加映：1顆蜜棗等於幾多顆方糖？營養師拆解蜜棗「高糖陷阱」

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰王明芳