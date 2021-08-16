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【消委會】測試13款即時通訊軟件　有一款傳訊息沒有經過加密

社會 12:01 2021/08/16

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（iStock圖片）

人們現今生活不能缺少即時通訊軟件，而他們對即時通訊軟件的私隱亦有要求，例如早前WhatsApp因私隱條款問題，爆發轉會潮。消委會測試13款即時通訊軟件，發現大部份都簡單易用，惟發現有一款在傳送訊息時沒有經過加密，資料保護性不足。

消委會以註冊所需資料的多寡作比較，發現「Skype」及「WeChat」在建立及設定帳戶時較不便，均需要三種個人資訊，大部份其他軟件只需要一項資料。「Skype」註冊時需要電郵帳戶、電話號碼、Microsoft帳戶；「WeChat」在IOS版本上註冊時需要電話號碼、Facebook帳戶、iCloud帳戶，而在Android版本註冊上只需要電話號碼及Facebook帳戶。

「Kik」是13款即時通訊軟件中唯一在傳送訊息時，沒有採用雙重認證或點對點加密傳送技術，資料保護性不足。消委會在使用方便程度上以網頁及電腦、建立及設定帳戶、介面設計、通話功能、群組功能以及傳送資料保密性作評分， 評分最高為「Signal」的Android版本，評分最低為「Google」的IOS版本。

消委會的安全使用貼士

  • 從正式的官方網站下載應用程式，減少軟件被植入惡意程式的機會。
  • 參考其他用戶對有關程式的評語，以及瀏覽程式刊載於網頁內的使用條款及私隱政策。
  • 細閱該程式所要求的權限，有沒有要求的權限與其功能不相符。
  • 檢查應用程式的預設設定，按個人需要給喜好進行設定。

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更多消委會報告，即睇：https://bit.ly/3s5Bf77

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：李榮忠

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