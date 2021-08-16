【校長專欄】奧運精神對愉快學習的啟發 基華校長： 校長：培養孩子「苦練」心理質素

▲ 比賽中不但是純粹在運動項目上的比拼，也是對運動員的心理狀態的反復磨煉。

過去兩個星期，相信大家都集中精神在觀賞奧運的各項比賽，當我們在電視畫面上看到運動員一次又一次打破了世界紀錄，或是香港隊的健兒取得獎牌時，都肯定會覺得格外興奮。有時候我也在這段期間和家人安坐家中，看著一場場的比賽，有落敗的，有失誤的；有取得銅牌已高興歡呼，有取得銀牌也可能顯得沒精打采的，當中更有運動員為了成就他人或鼓勵他人的故事，這些都展現出奧運會的精神。

在比賽中不但是純粹在運動項目上的比拼，也是對運動員的心理狀態的反復磨煉。在很多比賽中，我們經常會見到，能夠進入比賽會場的人實力已是旗鼓相當，但最後能夠勝出的，可能實力並非最強，而是心理質素最好最穩定的那一位。

在欣賞比賽的過程中，我覺得有兩點很值得孩子們學習，第一是培養良好的心理質素。擁有良好的心理質素，才能在面對傷患、落後、實力懸殊的狀態下反敗為勝，這一點，對個人成長也十分重要，這是我希望孩子們能學習到的一點。第二點希望孩子學習到的就是刻苦。

今屆在劍擊上香港首次奪得了金牌，於是不少家長和小朋友即時報名參加劍擊班，希望有機會成為下一個家朗。有這份動機是好事，不過在眾多得獎選手當中，我們應該會留意到他們提及訓練時均會說那是艱苦的，而且要十分自制，而不是輕輕鬆鬆愉快學習便能夠得到成功。

不少家長都期望孩子們能夠愉快學習，希望這樣就能夠取得好成績，這是學習最初的階段。當學習或運動達到了某一個程度，希望更上一層樓，提升自己的境界的話，就不能不「苦練」，不能不捱苦了。在中文裏，我們並沒有「樂練」這個詞，故此，懂得愉快學習之後，就要培養孩子「苦練」的心理質素了。

同場加映【湊得輕鬆啲】批評對方父母是夫婦爭吵大忌 鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」