【罕見病】碩士生患威爾遜氏症遭誤診情緒病　銅上腦影響神經徵狀似柏金遜症

▲ 關子祺：最希望以自身有血有淚的經歷，幫助同路人，因他感受過求醫過程中找不到病因的煎熬。（周美好攝）

關子祺是香港威爾遜氏症協會創會主席，他確診之路顛簸得多。

由於無相關家族史，他一直不知罕見病已埋身。於2000年21歲正讀大學二年級的子祺患上情緒病。「求醫時醫生指我的性格及年紀有焦慮抑鬱的情緒病也很正常，耐心服藥會好轉。」但情況沒想像般藥到病除，他病情起伏不定偶有復發，好不容易完成學士學位準備攻讀碩士，健康再出現異樣，不斷手震、思考混亂，在心情極度低落無助下，子祺割脈輕生。

關子祺 誤診3年才確診

因此他不但要停學，轉看第二個醫生指要加重情緒病藥物分量，但此時他已由抑鬱症進展至躁鬱症。因服用相關藥物需定期驗血，豈料一驗之下，發現他的白血球指數甚低不尋常，再轉看血液專科，經檢測銅藍蛋白後，證實他患上威爾遜氏症，轉介至瑪麗醫院。

▲ 成績一向名列前茅的關子祺（右二），代表學校參加小學常識問答比賽。（被訪者提供）

子祺回望，他根本沒有情緒病，只是肝排不到銅，在身體積聚，經血液在體內四竄。「如果銅上腦，會影響精神及神經，病人一般都有肝科病徵、精神科病徵和腦神經科病徵，有威爾遜氏症患者曾因誤診精神病而入住精神病院。」他便足足誤診了三年半。

知得愈多 恐懼愈大

其實子祺確診前，徵狀已經陸續出現，例如手震令寫字有困難，字體也寫得愈來愈小。其他如步行不穩、步速難自控、說話速度變得飛快，與柏金遜症相像，因此也有病人會被誤診為早期柏金遜症。

服用排銅藥後，有機會令病情突然惡化，因銅被抽走時，經血液上腦，反會惡化得更快。因病破壞了腦細胞，子祺服藥也沒立即好轉，至一年多後生活才慢慢回復正軌。「至今仍有問題，例如說話變得口齒不清、流口水和手腳僵硬，但相比服藥後的兩三年已算平穩，那時手震厲害到連水也斟不到。」

本身讀生物化學的子祺，這類基因遺傳病他是滾瓜爛熟。「但其實知道又如何呢？當我患上罕見病時，也是無法改變。若我是普通人，我可能無咁驚，事事聽從醫生說話便可，當我知道再鑽研相關資料，恐懼是加倍襲來。」

▲ 確診後子祺有段時間要提枴杖，為復康要再學行，後來愛上跑步，成為馬拉松常客。（被訪者提供）

心態大轉變

子祺直言，因自我壓力巨大，一直活在怏怏不樂中。他自小已懷抱大志，讀大學讀碩士讀博士再做教授，但病後已夢想破滅。一心養病，放下了卻變得豁然，病情因而好轉了。他2003年因病碩士停學，3年後再重拾學業，2009年再讀博士，畢業後現從事科研工作。

大病一場的得着是看通了。「以前我好執着，會考8A，其餘兩科拎B，我好唔開心，每件事都追求完美。以前覺得讀書，知識好有用，但知識都未必幫到我，改變不到事實。」他病後把包袱放下，變得一身輕鬆。

病情穩定後，他愛上跑馬拉松，由10公里、半馬至全馬。「我以前從來不跑長跑，現在心態改變了。」

威爾遜氏症威力驚人、影響廣泛，2018年尾子祺成立了香港威爾遜氏症協會，希望日後在推廣篩查上做工夫。「如為6至12歲的兒童進行篩查，不幸患有此隱性罕見病，也可及早控制。另一方面，從教育入手，加深大眾對威爾遜氏症的認知。」2017年港大曾作統計，目前香港威爾遜氏症患者約有220人，但因易被誤診，估計病人不止此數。

▲ 讀生物化學的子祺，對遺傳病知之甚詳。（被訪者提供）

威爾遜氏症部分徵狀

1.肝臟：慢性肝炎、肝硬化甚至肝衰竭。

2.腦神經：運動神經異常，如發音困難、吞咽困難、僵直、流口水、肢體肌肉無力、步伐不穩。

3.精神：情緒不穩、行為改變、躁鬱症、人格改變、精神分裂甚至有自殺行為。

記者：周美好