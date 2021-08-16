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【消委會】推薦4款中型無霜雪櫃　「金章」全年電費僅257元「三菱電機」冷卻能力最好

社會 11:19 2021/08/16

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消委會推薦4款中型無霜雪櫃，「金章」全年電費僅257元「伊箂克斯」冷凍能力最好。(消委會提供)

消委會測試了17款無霜和有霜的直冷式中小型雪櫃，比較17款無霜和有霜雪櫃電費及製冷程度，發現11款較大型的無霜雪櫃樣本電費介乎257元至471元，其中「金章 ZTB2000A-A」全年電費早平，而冷凍能力最好的則是「伊箂克斯 EME2802H-A」獲得最高5星評分。上述兩款總評分突出列入消委會推薦之選，除此之外，消委會亦推薦三門的「三菱電機 MR-CX39EN-PS-H」及無霜雙門「Panasonic NR-BB251Q」雪櫃。

17款型號，包括單門、雙門及三門雪櫃，聲稱總淨儲存容量分別為122升至252升（中型），及45升至122升（較小型）。電費介乎257元至471元，最平是「金章 ZTB2000A-A」，最貴是「Sharp SJ-BR13D-S」。而冷凍能力最好的則是「伊箂克斯 EME2802H-A」獲得最高5星評分，最差的「Sharp SJ-BR13D-S」仍有3星的評分；冷卻能力方面，各款雪櫃表現平均，最低亦有3星半評分，唯獨屬「三菱電機」表示最好，達最高5星評分。

消委會推薦4款中型無霜雪櫃，總評分全屬4星半，包括2款三門雪櫃，售價5,190元的「伊箂克斯 EME2802H-A」及6,280元「三菱電機MitsubishiElectric MR-CX39EN-PS-H」於各測試項目表現優異，前者設變溫冷凍室，後者則備自動製冰器，消委會建議家居有足夠擺放空間的用戶可以考慮。

另外，無霜雙門雪櫃「金章 ZTB2000A-A」（$3,190）及「Panasonic NR-BB251Q」（$4,480）總評分較突出，亦成為消委會推薦之二，指前者有良好的保溫能力，後者於降溫測試表現理想。

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記者：陳麗娜

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