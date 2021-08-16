【消委會】21款水果乾樣本檢出除害劑　4款除害劑多達10種或以上

▲ 消委會檢測發現，21款水果乾樣本檢出除害劑，4款除害劑多達10種或以上。

不少家長視水果乾為健康零食，消委會最新檢測發現，21款水果乾樣本檢出除害劑，其中4款除害劑多達10種或以上。

消委會是次檢測市面6類共31款預先包裝水果乾，測試結果發現，21款樣本檢出除害劑，當中3款為聲稱有機的產品，包括「Biomen」、「Sunny Fruit」和「樓上」。14款樣本檢出多於1種除害劑，其中4款甚至檢出多達10種或以上的除害劑，包括「Kirkland Signature」藍莓乾、「馬莎Marks & Spencer」的提子乾、「瑪莉安妮Mariani」的提子乾和「妹嘜Sun-maid」提子乾。

21款含除害劑水果乾名單：

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消委會指出，雖然全部樣本檢出的除害劑殘餘量均沒有超出相關上限，但混合使用除害劑，有機會因加乘效果產生「雞尾酒效應」，帶來健康風險，呼籲業界應盡量以物理防治措施管理蟲害及病害。

「Seeberger」製造商回應指，其產品在進行的測試範圍內，無論是消委會的測試樣本及其產品本身均符合法律要求。至於「Seeberger」Apricots於消委會的測試中檢出5種不同除害劑，該公司認為根據歐盟相關條例，由於該產品是加工食品，必須考慮濃度系數，即新鮮杏桃的最大殘留水平乘以5的濃度系數，故該公司認為其產品符合歐盟的法規要求。

「Sunny Fruit」、「Taylor」和「Dolly」的分銷商指，消委會提供的檢測結果顯示，3款產品都符合標準及法則要求，該公司會向供應商反映報告內容，希望供應商能減少除害劑殘餘量。「 樓上」的供應商指，會繼續監察其產品內的除害劑和其他不良成分。「妹嘜 Sun-maid 」的廠方表示，種植者使用加州農藥管理部和美國環境保護署批准和監管的農藥，按照法規使用農藥並確保這些農藥殘留在既定限度之內。

「CITYSUPER」Australian Sultanas的分銷商認為，消委會測試所用的AOAC 990.28方法屬濕化學法，在亞硫酸鹽濃度低時檢測結果會出現波動，因此在反覆測試下的結果會有所差異。

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責任編輯︰黃存新