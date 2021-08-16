【香港小姐x亞洲小姐】薜影儀利愛安人氣勁　淘寶驚見阿儀Kristen性感攬枕

▲ 薛影儀跟利愛安獲淘寶商看中，為她們推出攬枕。

近日娛圈人氣最勁的並非甚麼花旦小生，反而是曾面試TVB及ATV選美比賽的「東涌羅浩楷」利愛安（Kristen）及「亞視新一姐」薛影儀（阿儀）！兩人的驚豔外表即引來淘寶商戶青睞，為二人推出人型攬枕作發售。

攬枕參照二人面試時的造型，當中薜影儀的攬枕為其泳衣Look。

【香港小姐x亞洲小姐】薛影儀自覺爆紅提擇偶條件 連環攻擊「東涌羅浩楷」利愛安

▲ 阿儀以泳裝公開示人，一鳴驚人。（ATV圖片）

售價人仔65元起

有淘寶商店以「香港小姐薛影儀抱枕港姐長攬枕霍韻璇同款周邊送朋友整蠱搞怪禮物」為標題，薛影儀的攬枕一共有3款供選擇，價錢定價為人民幣65元至188元，當中更分小號，中號及大號之分，攬枕造型是其當日面試亞姐時的粉紅色比堅尼打扮。

至於利愛安（Kirsten）反而得一款攬枕供選擇，造型同樣是她當日面試港姐之造型，充滿「佛味」，不過淘寶商戶卻將她的名字寫錯曾被傳為其名字的「霍韻璇」。

▲ 以其泳衣造型製作攬枕。

商戶更十分細心，若客戶想擁有雙面攬枕可以訂製。不過暫時所見訂購人數不算多，有網民笑言將近中秋節和聖誕節，除了自用外，更可以買來送給朋友。

▲ 淘寶商戶推出3款阿儀的人型攬枕。

亞視力捧阿儀

薜影儀於首次亞姐面試露面後，即已成為網民熱烈討論的話題，亞視更把握機會將她收歸旗下，以每月四位數字的底薪跟她簽約兩年。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

身為「亞視一姐」的37歲阿儀工作接不停，除了拍攝廣告、開Live唱歌及網上帶貨外，更夥拍陳國峰、孫慧雪及王浩信胞弟王瑋彤拍攝新戲《愛．還記得》。

至於參與《香港小姐2021》面試的利愛安(Kirsten)因其外貌被網友冠以「東涌佛祖」以及「東涌羅浩楷」的稱號，更獲得網友們的關注。

【香港小姐2021】張寶兒一雪《聲夢》「時裝車禍」前恥 助利愛安擺脫「東涌羅浩楷」稱號

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

人氣爆登的Kirsten「跳級」，夥拍林作為某社交平台拍攝廣告，更簽約成為無綫旗下藝人，近日已加入《愛．回家之開心速遞》劇組。TVB更找來找來港姐張寶兒擔任形象顧問，為Kirsten進行「大改造」，把曲髮熨直兼改變打扮後，予人煥然一新之感，不少網民也讚她跟朱晨麗很似樣。

同場加映：呂爵安陳欣妍專訪