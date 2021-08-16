【Staycation】瑰麗酒店親子住宿套餐學習耕種感受農夫辛勞　參與惜食堂工作坊實踐環保

▲ 瑰麗酒店推出「Staycation for Good」季度住宿體驗系列，客人可藉此關注環境及社會議題。（圖片來源：瑰麗酒店官網）

香港瑰麗酒店與香港社會創投基金、惜食堂及綠田園基金合作於8月23日至25日期間推出別具意義的「Staycation for Good」季度住宿體驗系列，讓客人展開獨特的旅程，一同關注刻不容緩的環境及社會議題。

「Staycation for Good」住宿體驗包括兩名成人和一名兒童的客房住宿、每天三人早餐、導賞團(包括交通安排)，以及每次入住將捐出港幣500元予香港社會創投基金。

「Staycation for Good」季度住宿系列的第一篇圍繞食物浪費的議題，讓客人了解如何透過符合道德的食品生產方式增進身心健康，當中包括：

惜食堂趣味互動工作坊

食物回收和食物援助計劃惜食堂位於深水埗的粒粒皆辛館舉行互動遊戲、趣味工作坊和虛擬實境影片，向「Staycation For Good」的客人說明如何節約食物，將廚餘升級再造及加強食物回收的成效。客人掌握到相關知識後，也能身體力行減廢，改變廚餘作為香港堆填區三大固體廢物之一的現況。

綠田園基金半天遊

客人會在綠田園基金的帶領下，親身體驗傳統的稻米種植方法和捆稻草的工序，感受農夫的辛勞和認識食物生產周期。他們也會認識再生農業的概念，學習減少溫室氣體排放和以自然方式節約用水的方法。同時，客人亦會了解廚餘變成堆肥的過程，明白堆肥如何有助提升土壤健康，從而種植出更健康的有機農作物。

於生活中實踐環保

於香港首個本地抹茶品牌Matchali舉辦的工作坊上，專業抹茶師將會介紹品牌涵蓋包裝至堆肥的零廢棄政策。利用Matchali收集的廢物製作的堆肥，更會供應給本地農戶和花園使用。於工作坊後，客人亦可以親自調配抹茶特飲，支持環保工作。

「Staycation for Good」詳情

日期：2021年8月23日至25日舉行

房價由港幣5,300元起（另收加一服務費）

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責任編輯：王芷瑩