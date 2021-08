【周末好去處】日本藝術家花井祐介中環個人展覽　立體雕塑小屋裝置免費打卡

▲ 曾與多個潮流品牌合作的花井祐介,作品曾於歐美及日本等多個地方展出,今次為首個最大型海外展。(相片來源:AllRightsReserved)

日本著名藝術家花井祐介(Yusuke Hanai)歷年最大型海外個人展覽《FACING THE CURRENT迎浪當下》正式登陸香港。展覽由AllRightsReserved主辦及策劃,即日起至9月5日於中環置地廣塲BELOWGROUND舉行,免費入場。

展覽展出今花井祐介最巨型立體雕塑作品、首次創作的19幅油畫與多層框架作品,展品數量為歷年海外展覽之冠。點題作品《FACING THE CURRENT》是花井祐介創作至今最巨型的3D立體雕塑。長達兩米的雕塑以一位中年漢與狗坐在船上納悶地思考人生為造型,帶出即使面對艱難時期,仍需堅決面對現況或風浪的深層意義。

▲ 《FACING THE CURRENT》以中年漢與狗為題材,細緻可愛。(相片來源:AllRightsReserved)

▲ 今次展覽帶來了他最新創作的19幅油畫及多層框架作品。(相片來源:AllRightsReserved)

展覽另一亮點為花井祐介首個引入NFT(非同質化代幣)技術的《WAKE UP BEFORE IT’S TOO LATE》立體小屋裝置藝術。作品中的塑膠廢料是從他居住地的沙灘上收集,小屋則是用朋友祖母家的木材搭建而成。小屋連同另有一枚油畫及動畫作品,經區塊鏈加密後附數碼認證權及正版認證,形成一件獨一無二、具高收藏價值的藝術作品。

▲ 《WAKE UP BEFORE IT’S TOO LATE》立體小屋裝置藝術為混合物料裝置、壓克力畫布連木畫框及動畫作品,附藝術家簽名、獨立編號認證卡及NFT數碼認證權。(相片來源:AllRightsReserved)

花井祐介《FACING THE CURRENT》展覽

地點:中環皇后大道中15號置地廣塲地庫BELOWGROUND 7號鋪

展覽日期:即日起至9月5日

開放時間:星期一至六11am至7pm,星期日11am至5pm

記者:張頌婷