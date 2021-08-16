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【周末好去處】日本藝術家花井祐介中環個人展覽　立體雕塑小屋裝置免費打卡

休閒消費 11:58 2021/08/16

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曾與多個潮流品牌合作的花井祐介，作品曾於歐美及日本等多個地方展出，今次為首個最大型海外展。（相片來源：AllRightsReserved）

日本著名藝術家花井祐介（Yusuke Hanai）歷年最大型海外個人展覽《FACING THE CURRENT迎浪當下》正式登陸香港。展覽由AllRightsReserved主辦及策劃，即日起至9月5日於中環置地廣塲BELOWGROUND舉行，免費入場。

展覽展出今花井祐介最巨型立體雕塑作品、首次創作的19幅油畫與多層框架作品，展品數量為歷年海外展覽之冠。點題作品《FACING THE CURRENT》是花井祐介創作至今最巨型的3D立體雕塑。長達兩米的雕塑以一位中年漢與狗坐在船上納悶地思考人生為造型，帶出即使面對艱難時期，仍需堅決面對現況或風浪的深層意義。

《FACING THE CURRENT》以中年漢與狗為題材，細緻可愛。（相片來源：AllRightsReserved）

今次展覽帶來了他最新創作的19幅油畫及多層框架作品。（相片來源：AllRightsReserved）

展覽另一亮點為花井祐介首個引入NFT（非同質化代幣）技術的《WAKE UP BEFORE IT’S TOO LATE》立體小屋裝置藝術。作品中的塑膠廢料是從他居住地的沙灘上收集，小屋則是用朋友祖母家的木材搭建而成。小屋連同另有一枚油畫及動畫作品，經區塊鏈加密後附數碼認證權及正版認證，形成一件獨一無二、具高收藏價值的藝術作品。

《WAKE UP BEFORE IT’S TOO LATE》立體小屋裝置藝術為混合物料裝置、壓克力畫布連木畫框及動畫作品，附藝術家簽名、獨立編號認證卡及NFT數碼認證權。（相片來源：AllRightsReserved）

花井祐介《FACING THE CURRENT》展覽

地點：中環皇后大道中15號置地廣塲地庫BELOWGROUND 7號鋪

展覽日期：即日起至9月5日

開放時間：星期一至六11am至7pm，星期日11am至5pm

記者：張頌婷

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