【周末好去處】日本藝術家花井祐介中環個人展覽 立體雕塑小屋裝置免費打卡
休閒消費 11:58 2021/08/16
日本著名藝術家花井祐介（Yusuke Hanai）歷年最大型海外個人展覽《FACING THE CURRENT迎浪當下》正式登陸香港。展覽由AllRightsReserved主辦及策劃，即日起至9月5日於中環置地廣塲BELOWGROUND舉行，免費入場。
展覽展出今花井祐介最巨型立體雕塑作品、首次創作的19幅油畫與多層框架作品，展品數量為歷年海外展覽之冠。點題作品《FACING THE CURRENT》是花井祐介創作至今最巨型的3D立體雕塑。長達兩米的雕塑以一位中年漢與狗坐在船上納悶地思考人生為造型，帶出即使面對艱難時期，仍需堅決面對現況或風浪的深層意義。
展覽另一亮點為花井祐介首個引入NFT（非同質化代幣）技術的《WAKE UP BEFORE IT’S TOO LATE》立體小屋裝置藝術。作品中的塑膠廢料是從他居住地的沙灘上收集，小屋則是用朋友祖母家的木材搭建而成。小屋連同另有一枚油畫及動畫作品，經區塊鏈加密後附數碼認證權及正版認證，形成一件獨一無二、具高收藏價值的藝術作品。
花井祐介《FACING THE CURRENT》展覽
地點：中環皇后大道中15號置地廣塲地庫BELOWGROUND 7號鋪
展覽日期：即日起至9月5日
開放時間：星期一至六11am至7pm，星期日11am至5pm
記者：張頌婷