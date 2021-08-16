【校長專欄】奧運選手不僅追求獎牌 校長：追求「超越自己」的無悔人生

▲ 奧運的人生是不分年齡、種族和貴賤的。

多年以來，當我觀看奧運會比賽，不論是直播或是錄播，心中都有一種說不出的激情。

記得那是1984年，中國首次參加在洛杉磯舉行的奧運會，射擊選手許海峰為我們取得首面金牌，全國上下都興奮起來。1996年，香港的風帆運動員李麗珊在亞特蘭大奧運會為香港奪得首面金牌，她證明香港運動員的實力更是振奮人心。

2020的東京奧運會，香港運動員們破天荒地創造一冠二銀三銅的歷史佳績，張家朗、何詩蓓、蘇慧音、劉慕裳、李慧詩……還有其他香港運動員的全力以赴，更是觸動香港人喜樂心靈的時刻。



奧運五環彰顯世界大同團結精神，聖火隱喻生生不息的傳承使命。奧運的格言：「更快、更高、更強、更團結」，它宣揚人類竭力實現自我目標，矢志達到新境界的精神價值。運動員的風采，決不是為了奪得獎牌，而是追求「超越自己」的無悔人生。運動員一直相信，比賽的結果未必會成為世界紀錄，但如果已成為個人的最佳成績，便當是無愧無憾！這種要勝過自己比勝過別人的奮鬥心，就是永遠向前的理由呢！



無論是獲得獎牌的加冕，抑或是排名落在孫山以外的無名英雄，每一名運動員揮灑的都是熱情和汗水。諺語說：「有志者，事竟成。」即使不幸地安排在「死亡之組」作賽，但依然尊重每一場比賽，為自己拚命地走呀走，盡情地跑呀跑。

獎牌背後，我們見證了一顆顆熱愛運動的初心。運動員是我們生命的模範，只要能夠做自己喜歡的事，便不必計較付出了多少，也不必祈求勝利的犒賞，更不必在乎運動生涯的長短，只享受樂此不疲，疲也樂此的滿足感。



奧運的人生是不分年齡、種族和貴賤的。衝線的時候，花自然會綻開，又結成了果子，終點永遠叫做「成功」啊！我們應像運動員一樣，讓自己擁有自律的生活，堅定的信念和不敗的情商。「莫道桑榆晚，為霞尚滿天。」（唐朝劉禹錫《酬樂天詠老見示》）這句詩勉勵我們人生沒有黃昏，只要我們願意用有生之年散發光輝，有志而且心不死，也可以精精彩彩地活出光芒。

同場加映【湊得輕鬆啲】批評對方父母是夫婦爭吵大忌 鼓勵可令「豬隊友」變「神隊友」