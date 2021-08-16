【著數優惠】yuu一週年推限時生日禮遇 7-Eleven提供8款精選零食及飲品優惠 休閒消費 12:03 2021/08/16 分享： 熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 ▲ yuu Rewards Club誕生一週年，7-Eleven推出8款精選禮遇賞你每一日！ yuu Rewards Club誕生一週年，7-Eleven推出精選禮遇賞你每一 日，與你一同慶祝yuu生日！由即日起至 9 月 2 日，一共 8 款生日禮遇登場，各款人氣飲品 及零食均可以會員優惠價購買兼極速賺yuu積分，讓你享盡不同滋味。另外，中秋佳節將至，7-Eleven更帶來台灣人氣手信───微熱山丘推出的鳳梨奶黃月餅禮盒，以8,000yuu積分加$160即可預購，在節日中享受來自台灣的好滋味！? 各款生日禮遇詳情： ▼點擊圖片放大 +8 +7 記者：曾嘉善 相關文章 【5000消費券】日式百貨超市APITA+UNY推出消費券特賞 用消費券買$1,000禮券可獲$100優惠券 12:55 2021/08/11 【5000消費券】日式百貨超市APITA+UNY推出消費券特賞 用消費券買$1,000禮券可獲$100優惠券 【5000元消費券】蘇寧推電子券血拼精選貨品低至31折 賺高達$1,830優惠券及10倍積分【內附連結】 14:03 2021/08/13 【5000元消費券】蘇寧推電子券血拼精選貨品低至31折 賺高達$1,830優惠券及10倍積分【內附連結】 【美食博覽2021】直擊一連5日美食博覽開鑼 必掃$1筍貨+電子優惠券掃貨攻略【多圖】 16:29 2021/08/12 【美食博覽2021】直擊一連5日美食博覽開鑼 必掃$1筍貨+電子優惠券掃貨攻略【多圖】 你可能感興趣 【5000消費券】日式百貨超市APITA+UNY推出消費券特賞 用消費券買$1,000禮券可獲$100優惠券 12:55 2021/08/11 【5000消費券】日式百貨超市APITA+UNY推出消費券特賞 用消費券買$1,000禮券可獲$100優惠券 【5000元消費券】蘇寧推電子券血拼精選貨品低至31折 賺高達$1,830優惠券及10倍積分【內附連結】 14:03 2021/08/13 【5000元消費券】蘇寧推電子券血拼精選貨品低至31折 賺高達$1,830優惠券及10倍積分【內附連結】 【美食博覽2021】直擊一連5日美食博覽開鑼 必掃$1筍貨+電子優惠券掃貨攻略【多圖】 16:29 2021/08/12 【美食博覽2021】直擊一連5日美食博覽開鑼 必掃$1筍貨+電子優惠券掃貨攻略【多圖】 著數優惠 飲食優惠 積分優惠 付款優惠 飲品 月餅 零食 7－Eleven