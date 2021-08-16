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【著數優惠】yuu一週年推限時生日禮遇　7-Eleven提供8款精選零食及飲品優惠

休閒消費 12:03 2021/08/16

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yuu Rewards Club誕生一週年，7-Eleven推出8款精選禮遇賞你每一日！

yuu Rewards Club誕生一週年，7-Eleven推出精選禮遇賞你每一 日，與你一同慶祝yuu生日！由即日起至 9 月 2 日，一共 8 款生日禮遇登場，各款人氣飲品 及零食均可以會員優惠價購買兼極速賺yuu積分，讓你享盡不同滋味。另外，中秋佳節將至，7-Eleven更帶來台灣人氣手信───微熱山丘推出的鳳梨奶黃月餅禮盒，以8,000yuu積分加$160即可預購，在節日中享受來自台灣的好滋味！?

各款生日禮遇詳情：

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記者：曾嘉善

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