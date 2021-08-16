【飲食速報】帝苑酒店推越式茶香下午茶兩位$568　品嚐柚子海鮮沙律+滴漏咖啡再送$938骨瓷茶杯禮盒

▲ 帝苑酒店推出越式茶香下午茶。（圖片由酒店提供）

帝苑酒店Le Soleil越南餐廳首次聯乘茶葉品牌Salley’s Garden，推出「越式夢幻茶香下午茶」，加入了全新美點，讓客人享受片刻閒暇。此外，凡惠顧下午茶更可獲贈超豪華的骨瓷茶杯、茶托禮盒套裝或骨瓷茶杯禮盒套裝一份*！（總值高達$938）。

全新的越式夢幻茶香下午茶加入香蒜牛油燒大蝦、柚子海鮮沙律及越南地道小吃香脆西貢春卷、越南脆炸蝦餅，每位更可品嚐迷你越式生熟牛肉河或蝦頭油海鮮番茄湯米線越式雞絲湯河，滿載越式滋味。

甜品方面，特別選用Salley’s Garden其中最富特色的奇蘭金駿眉製作出茶香果凍，製作出的果凍具花香蜜韻；另外尚有越南咖啡法式焦糖燉蛋、無花果慕絲蛋糕、斑藺椰汁西米、芒果腸粉，以及經典的提子鬆餅，配自家製的玫瑰果醬及鮮奶油。

下午茶可選配Salley’s Garden玫瑰中國茶系列中的茶飲，或選擇越式特飲如香濃越南滴漏咖啡或越式椰子三重奏等，充滿異國風情。

Le Soleil越南餐廳「越式夢幻茶香下午茶」詳情

供應期：8月11日至9月10日

供應時間：每天下午3時至5時30分

地址：九龍尖沙咀東部麼地道69號帝苑酒店三樓

價錢：港幣$568／兩位用(另加一服務費)

訂座電話：2733 2033

*兩款禮物輪流供應；禮物數量有限，送完即止。

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責任編輯：王芷瑩