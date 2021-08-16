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【聲夢傳奇】炎明熹回應會否組港版BLACKPINK　15位學員完成畢業演出爆喊

娛樂 12:19 2021/08/16

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《聲夢傳奇》完成4場演唱會。

《聲夢傳奇》15位學員一連四晚於旺角麥花臣場館舉行的「畢業演唱會」《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》，於昨晚（15號）完滿結束，一眾學員台上大合唱得都依依不捨，感觸落淚，之後眾人迎向新階段的開始。

昨晚《聲·夢飛行FIRST LIVE ON STAGE》館舉行最後一場，《聲夢》導師林欣彤、衛蘭、Gin Lee、周柏豪都有現身跟學員合唱，氣氛熱鬧。

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昨晚第一位出場是林欣彤（Mag），她跟潘靜文（Sherman）合唱《忍》。之後有文凱婷（Aeren）和AGA（江海迦）《Superman》。

男學員林智樂（Felix）、孫漢霖（火雞）先後獨唱《囍帖街》、《特別的人》和《拋物線》，又跟林君蓮（Kaitlyn）先並合唱《洋蔥》。Felix台上爆Steven平時語速慢、語調平，似「鬼食泥」，而蓮姐則爆Felix經常性反白眼，聽到不喜歡的人說話就會反白眼。

【聲夢傳奇】Chantel：古天樂係保護我哋　《聲夢》演唱會加場炎明熹率先出單曲

另外，周柏豪則和Hugo合唱時，Hugo坦言：「曾以為自己表現不好，會連累周柏豪。」而文凱婷（Aeren）在台上跳唱，卻坦言自己脊柱側彎做過手術，曾被排舞老師麥秋成批評跳得似塊鐵板，至現在可以唱跳，付出了很大努力。

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Rock隔空感謝女友

冼靖峰（Archie）則跟鍾柔美（Yumi）先後唱出《餓狼傳說》和《下一站天后》，何晉樂（Rock）獨唱《李香蘭》，再跟導師Gin Lee（李幸倪）合唱《天黑黑》。Rock在比賽時因唱《天黑黑》失準，故唱後也跟Gin Lee擁抱，高呼終於唱到啦！Gin Lee也感動得落淚。

Rock大爆Gin Lee是自己偶像，認識她後更加崇拜，現在每次見到她都很緊張，又自爆比賽失敗後，Gin跟他通了兩小時電話作安慰。

Gin鼓勵他：「無論你唱得好或不好，我支持及錫你的心永遠不會變，若有諗唔通或者需要鼓勵，隨時打俾我。」Rock亦隔空公開多謝女友包容忙碌日程。
衛蘭（Janice）在後段出場，先跟鍾柔美合唱《就算世界無童話》，之後又跟炎明熹（Gigi）合唱《Million Reasons》。

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Gigi跟衛蘭以火星文溝通

Yumi爆學員會跟Janice用英文溝通，Gigi指自己英文能力不好，故跟Janice常用火星文溝通，試過用翻譯軟件將中文變成英文，令對方看得一頭霧水。

Encore時，Gigi跟Yumi、姚焯菲（Chantel）和詹天文（Windy）再以四人女團形式表演，大受現場觀眾歡迎，演出後Gigi被傳媒問到會否是為組女團試溫，炎明熹表示現時未有明確方向：「一切留待公司決定。」

記者：劉卓姿、越玲瓏

同場加映：呂爵安陳欣妍訪問

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