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【立會擴建】梁君彥稱擴建大樓費用11.7億元　最快明年中動工

社會 11:52 2021/08/16

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梁君彥交代立法會大樓擴建方案。（資料圖片）

第7屆立法會的議員人數將增加到90人，需尋求額外辦公地方。立法會主席梁君彥今（16日）表示，立法會大樓需擴建，於現址加建4層樓，以及於1樓三角花園加建10層，建築署預計擴建工程費用11.7億元。

擴建後，會議場地、議員及秘書處的辦公設施將會增加；而立法會餐廳、讓公眾參與活動的教育活動室及兒童學習室亦會加大。

政府計劃8月25日，向立法會工務小組提交撥款申請，之後9月向財委會申請撥款。倘建議獲通過，工程最快明年中展開，2025年中前落成。施工期間立法會會期會維持運作，工程會盡量減低對會議影響；例如較具噪音工程，會安排在晚間、公眾假期及休會期間進行。

政府已租用毗鄰立法會的中信大廈3個樓層，供立法會秘書處職員、以及約45名議員及其職員進駐使用。

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責任編輯：吳卓峰

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