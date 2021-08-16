【瘦身竅門】減肥遇上平台期磅數停滯不降　營養師黃凱詩：要適時轉換運動模式及食物款式

▲ 減肥陷入平台期，體重徘徊，停滯不降，營養師教你如何解救。

Cony是Bonnie的姐姐，因為打疫苗的緣故，她早前做了身體檢查，驚聞膽固醇超標，所以開始減肥，我從旁指導，希望最少可減去現時體重的一成左右。

減肥計劃進行了約兩個月，我們相約在咖啡店，她問︰「會否是平台期，減了8磅後，體重徘徊，好像再瘦不了。」

我說︰「讓我看看你的飲食記錄。有時候，減肥的日子久了，任何人也會有丁點鬆懈。」

Bonnie拿着藍莓鬆餅跑過來︰「姐姐，我跟你一人一半。」



我大笑︰「原來壞你好事的，就是她。」

▲ 減肥少不免會令肌肉量下降，多做些負重運動，有助提升肌肉訓練，能有助新陳代謝會加快。（iStock圖片）

Cony嫌棄地說︰「她不在我附近會好一點，她經常告訴我，吃一兩口沒打緊。嘿！我早應該不理會她。」

我續說︰「排除了飲食或運動的鬆懈，就要改變一下計劃的元素，例如，你現在主要是跑步減肥，可轉換下在健身室做太空漫遊或樓梯機，甚至，可考慮一星期游一次水，選身體不適應的一項運動會有幫助。另外，建議做些負重運動去增加肌肉，畢竟，減肥少不免會令肌肉量下降，提升肌肉訓練，能有助新陳代謝會加快。」

姐姐點點頭表示明白。

「在飲食方面，可改變一下食物的款式，早餐慣常吃麥皮乳酪，可間中吃通粉或三文治之類，都可以助你離開平台期。」我補充。

姐姐說︰「暫時遠離妹妹，效果應該會更理想。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）