【智方便】登記用戶突破80萬　政府：最多用戶下載電子針卡

▲ 智方便用戶增加到約80萬人。（資料圖片）

政府資訊科技總監辦公室（資科辦）今日（16日）公布，「智方便」一站式個人化數碼服務平台登記用戶突破80萬，可接達的常用政府及公私營機構網上服務超過150項。當中最多用戶使用的服務包括下載新冠肺炎「電子針卡」、網上申請續領車輛牌照、「稅務易」等。隨着採用「智方便」的服務種類與日俱增，用戶可以安坐家中處理更多事務，感受「智方便」帶來的嶄新服務體驗。



最近加入採用「智方便」的服務，包括電子健康紀錄互通系統（醫健通）及在職家庭津貼（職津）網上申請服務等。透過「智方便」的身分認證功能，市民可於網上遞交及啟動醫健通申請，毋須再親身前往醫健通登記地點核實身分，即可開立服務，查閱個人電子健康紀錄。

醫院管理局的「HA Go」流動應用程式亦將於稍後支援以「智方便」作身分認證，方便啟動功能。另外，職津申請人可透過「智方便」獲取以對上一次成功申請資料而準備的電子預填表格，並且使用「智方便+」的數碼簽署功能，即時在網上遞交職津申請，省時方便。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰