【食用安全】拆開包裝即食麵驚見30隻穀牛　事主大呻恐怖：未食先嚇餐飽

▲ 一名網民分享恐怖經歷，指自己拆開剛從超市買回來的包裝即食麵不久，即見「一包有最少30隻穀牛屍體」。

香港天氣潮濕，穀類製品一旦貯存不當，容易引來「蛀米大蟲」。日前有一名網民分享恐怖經歷，指自己拆開剛從超市買回來的包裝即食麵不久，即見「一包有最少30隻穀牛屍體」，令她大為震驚，直言「未食先嚇餐飽」。

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據Facebook群組「柴灣人柴灣事」，有網民日前分享「好恐怖嘅事」，指自己拆開從超市買回來的包裝即食麵，發現大量穀牛屍體，使她不禁表示「未食先嚇餐飽」：

一包有最少30隻穀牛屍體，係唔係癲嫁（㗎），袋麵上星期才在超市買的

事件引來不少網友關注留言，有人問事主，食物有效期限到何時，事主表示是「2022年」；有網民就建議事主拿食物回超市更換，但事主就回覆「唔換啦⋯⋯怕怕」；不過表示已傳送訊息給超市及食品公司，稍後會到店內理論。

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香港殺蟲業協會會長蔡炳然曾接受TOPick訪問時表示，大部分穀物在種植時，若果沒有使用大量化學殺蟲藥，往往都會有甲蟲在植物上產卵，如穀物長期處於一個乾燥、真空的環境，蟲卵不會被「活化」。

他形容，穀牛只是「蛀米大蟲」，僅會侵蝕穀物本身，對人體無害，隔走便可。但倘若穀牛太多，建議扔掉為妙，因穀牛太多很難隔走，且恐有「噏味」。

2種天然食物防穀牛

蔡炳然指出，穀牛問題只能防範於未然，事後好難作出補救，因此建議市民購買穀物時應根據進食量而購買，同時亦應將穀物儲存於乾燥及真空的環境，以免囤積太多，穀物受潮時會令穀牛活化：

放些少蒜頭和辣椒在米缸內，穀牛已經生不到出來。

購買前產品須檢視清楚

根據食物環境衛生署資料，穀牛又名「米象」，其成蟲呈紅褐色，身長約3毫米。以吃各種穀物維生，通常蛀食大米、豆類等穀物，偶爾也在存放過久的通心粉和意粉等麵食中出現。

雖然穀牛不會傳播疾病，但會蛀食穀物。因此，購物前必須檢視清楚產品，回家後確定沒有蟲類後才可倒進容器內儲存，或放進雪櫃或冰箱內。如其後發現容器內有穀牛滋生，若穀物已受到嚴重破壞，不宜食用，便應棄掉。

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責任編輯：羅嘉欣