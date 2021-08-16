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【服務加強】港鐵8月23日起加密班次　涉東鐵、屯馬綫及康城穿梭列車

社會 13:09 2021/08/16

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屯馬綫客流顯著增加。（資料圖片）

港鐵宣布8月23日起，分兩階段加強東鐵綫、屯馬綫及將軍澳綫列車服務，每周增加超過470班車。其中因應屯馬綫通車，改變乘客外出模式，將加密非繁忙時段班次。

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東鐵綫

因應東鐵綫新列車逐步投入服務，8月23日起列車服務加強，於平日早上繁忙時段增加南行短途班次，由大埔墟至紅磡站的列車服務加密至約3分鐘一班車。

此外，平日日間非繁忙時段、周末和公眾假期大部分時間的班次，亦會加密至約6分鐘一班車。

屯馬綫

屯馬綫全綫通車後，乘客可選乘路綫更多，有助東鐵綫分流，紓緩繁忙時間的客流；加上乘客外出模式有轉變，平日放工時間有較多乘客使用屯馬綫由市區返回新界西北地區。港鐵宣布於8月30日起加強屯馬綫服務，平日晚上繁忙時段由尖東至屯門站的路段，會增加額外班次，增加至約3.3分鐘一班車。

而全綫平日晚上、周末及公眾假期部分非繁忙時段，列車服務加密至約4.7至6分鐘一班車。

將軍澳綫（調景嶺至康城）

8月30日起，加強平日、周末及公眾假期非繁忙時段，往來調景嶺及康城站列車班次，約12分鐘加密至約8.2至10分鐘一班車。

將軍澳綫往來北角及寶琳站的列車班次，亦會於平日大部分非繁忙時段加強至約每5分鐘一班車。

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責任編輯：吳卓峰

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