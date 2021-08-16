【Staycation】九龍香格里拉推小職人體驗住宿一家3口$1900起　小朋友為爸媽親自炮製愛心晚餐

▲ 九龍香格里拉推小職人體驗住宿，小朋友可學習烹飪。（圖片由酒店提供）

暑假到了，今年留在香港依然可以參與不同的親子活動！九龍香格里拉大酒店推出「酒店小職人體驗住宿假期」，除了有包羅獨特美饌享受及非凡親子禮遇，小朋友可投入一日小員工體驗，化身小廚神為父母下廚，跟大廚學習炮製日式、意式或中式美食，享受甜蜜親子時光。

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「酒店小職人體驗住宿假期」一家3口港幣1,900元起

這個住宿體驗包括客房一晚住宿、兩位成人及一位兒童享用每日早餐、特色糖果禮品盒、一位兒童於灘萬日本料理、Angelini或香宮參與烹飪學堂、兩位成人及一位兒童於灘萬日本料理、Angelini或香宮享用晚餐套餐，細嚐小朋友的製成品。

此外，小朋友可獲贈小廚師帽及圍裙一套，他亦可參與一系列有趣的兒童活動。

優惠期：由即日起至2021年9月30日期間（逢星期日至三入住）

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責任編輯：王芷瑩