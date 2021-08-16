  • 30°C
香港時間 : 2021816日 (週一) 13:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【賞你住】2萬個酒店住宿名額9月7日起預訂　符合兩個條件可獲500元住宿優惠

社會 12:25 2021/08/16

分享：

熱門 5000元消費券 聲夢傳奇 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

新一輪「賞你住」9月7日起預訂名額2萬個。（資料圖片）

香港旅遊發展局今（16日）宣布，乘消費券熱潮，推出新一輪「賞你住」活動，以持續鼓勵本地消費。市民即日起於本地零售或餐飲實體店消費滿800港元，並已年滿18歲及完成接種一劑新冠疫苗者，儲起機印收據正本參加活動，即可獲取500港元本地酒店住宿折扣優惠，下月7日起市民可直接向酒店預訂，名額合共20,000個。

旅發局總幹事程鼎一表示，於3月推出的第一輪「賞你住」有助刺激本地消費，參加活動的市民實際消費金額平均較換領要求高7成，為餐飲﹑零售及酒店業界製造乘數效應。因此，旅發局希望藉着5,000元消費券陸續發放，推出新一輪活動，可於暑假後持續為業界提供支持，繼續帶動消費鏈。同時，接種疫苗是重啟旅遊的關鍵，因此，旅發局亦希望透過活動為本港抗疫繼續出力。新一輪「賞你住」名額合共20,000個，參與酒店超過140間，包括星級酒店。

部分參與「賞你住」活動的酒店：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

由9月7日（星期二）起，市民可按照酒店提供的指定方法，即透過電郵或酒店預訂系統，以推廣碼「HKstay」，直接向參與酒店預訂500港元或以上的一晚或連續兩晚心水住宿計劃，享有500港元折扣優惠。名額有限，先到先得。

「賞你住」活動網站：https://holidayhk.com/zh-hk/staycationdelights/

旅發局查詢熱線：28076500（星期一至五早上9時至下午6時，星期六早上9時至下午1時，公眾假期及星期日除外）

查詢電郵：staycation_delights@hktb.com

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜

相關文章

【賞你住】荃灣西如心酒店房務員確診　「賞你住」訂房市民可免費取消或延期入住
18:38 2021/04/20
【賞你住】荃灣西如心酒店房務員確診　「賞你住」訂房市民可免費取消或延期入住
【賞你遊】旅發局部署下一輪「賞你遊」或「賞你住」　接種疫苗市民或可免費公海遊等
17:28 2021/06/07
【賞你遊】旅發局部署下一輪「賞你遊」或「賞你住」　接種疫苗市民或可免費公海遊等
【賞你住】旅發局最快9月推出新一輪　涉及逾140間酒店提供2萬間房
15:07 2021/08/03
【賞你住】旅發局最快9月推出新一輪　涉及逾140間酒店提供2萬間房

你可能感興趣

【賞你住】荃灣西如心酒店房務員確診　「賞你住」訂房市民可免費取消或延期入住
18:38 2021/04/20
【賞你住】荃灣西如心酒店房務員確診　「賞你住」訂房市民可免費取消或延期入住
【賞你遊】旅發局部署下一輪「賞你遊」或「賞你住」　接種疫苗市民或可免費公海遊等
17:28 2021/06/07
【賞你遊】旅發局部署下一輪「賞你遊」或「賞你住」　接種疫苗市民或可免費公海遊等
【賞你住】旅發局最快9月推出新一輪　涉及逾140間酒店提供2萬間房
15:07 2021/08/03
【賞你住】旅發局最快9月推出新一輪　涉及逾140間酒店提供2萬間房
疫苗 Staycation 電子消費券 經濟 記者 肺炎 發展局 住宿 餐飲 零售

最高瀏覽

【機艙搗亂】13歲男童與母爭執狂踢飛機窗　空少勸阻無效膠紙封嘴綁手腳
17:24 2021/08/13
【機艙搗亂】13歲男童與母爭執狂踢飛機窗　空少勸阻無效膠紙封嘴綁手腳
【口腔護理】刷牙後用漱口水或致蛀牙　英國牙醫解構漱口最佳時機
17:54 2021/07/26
【口腔護理】刷牙後用漱口水或致蛀牙　英國牙醫解構漱口最佳時機
【家賊難防】銀包鈔票不翼而飛疑遭外傭偷竊　91歲機智婆婆1招揭發家賊
18:06 2021/08/11
【家賊難防】銀包鈔票不翼而飛疑遭外傭偷竊　91歲機智婆婆1招揭發家賊