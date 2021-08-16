【賞你住】2萬個酒店住宿名額9月7日起預訂　符合兩個條件可獲500元住宿優惠【附酒店名單】

▲ 新一輪「賞你住」9月7日起預訂名額2萬個。（資料圖片）

香港旅遊發展局今（16日）宣布，乘消費券熱潮，推出新一輪「賞你住」活動，以持續鼓勵本地消費。市民即日起於本地零售或餐飲實體店消費滿800港元，並已年滿18歲及完成接種一劑新冠疫苗者，儲起機印收據正本參加活動，即可獲取500港元本地酒店住宿折扣優惠，下月7日起市民可直接向酒店預訂，名額合共20,000個。

旅發局總幹事程鼎一表示，於3月推出的第一輪「賞你住」有助刺激本地消費，參加活動的市民實際消費金額平均較換領要求高7成，為餐飲﹑零售及酒店業界製造乘數效應。因此，旅發局希望藉着5,000元消費券陸續發放，推出新一輪活動，可於暑假後持續為業界提供支持，繼續帶動消費鏈。同時，接種疫苗是重啟旅遊的關鍵，因此，旅發局亦希望透過活動為本港抗疫繼續出力。新一輪「賞你住」名額合共20,000個，參與酒店超過140間，包括星級酒店。

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部分參與「賞你住」活動的酒店：

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由9月7日（星期二）起，市民可按照酒店提供的指定方法，即透過電郵或酒店預訂系統，以推廣碼「HKstay」，直接向參與酒店預訂500港元或以上的一晚或連續兩晚心水住宿計劃，享有500港元折扣優惠。名額有限，先到先得。

「賞你住」活動網站：https://holidayhk.com/zh-hk/staycationdelights/

旅發局查詢熱線：28076500（星期一至五早上9時至下午6時，星期六早上9時至下午1時，公眾假期及星期日除外）

查詢電郵：staycation_delights@hktb.com

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記者：陳麗娜