【大灣區醫療】港放射科醫生計劃穗深莞開體檢中心　料聘港醫護及內地行政人員共百人

▲ 放射科專科醫生劉仲恒計劃，全仁醫務中心明年底可於廣東省開設首間中心，並聘請約100名職員。（陳永康攝）

「大灣區登記人口高達7,000萬，數量是香港10倍，若加上流動人口更達1.5億，單是廣東省去年的醫療健康年銷售總額達2,000億元人民幣。」港鐵前主席馬時亨的女婿、放射科專科醫生劉仲恒早已洞悉先機，近年積極將其創立、主打醫學影像診斷及體檢服務的全仁醫務中心打進內地城市，目標明年底可於廣東省開設首間中心，並聘請約100名職員，當中醫護主要來自本港，行政人員則從內地招聘。

他認為，大灣區融合的「美麗之處」在於各地各有所長，料互相取長補短發揮各自優勢，大灣區居民會是最大得益者。

馬時亨女婿 擬粵開診所聘百人

全仁醫務中心目前在本港有2間分店，提供一站式磁力共振、電腦掃描、乳房造影、超聲波及X光服務，創辦人劉仲恒相信，去年初席捲全球的新冠肺炎疫情反而推動大眾健康意識抬頭，體檢服務成為「一個愈來愈普及的需求」，民眾甚至習慣定期去做體檢。

他認為，體檢服務於大灣區內地城市中需求殷切，隨着廣州、深圳等地的高等教育人口比率逐漸增加，需求只會有增無減：「對健康意識愈高，會追求愈好的醫療質素，便會更願意花費在醫療上。」而且內地與本港體檢服務情況類同：「好多人想去醫管局醫院排隊做體檢，變相輪候時間就會長；但如果在私家診所一條龍做電腦掃描、磁力共振可以好快，照完後返醫管局醫院覆診；大灣區亦同樣，要排隊等造影，有病人寧願去私家做，然後再返公營系統醫病。」

劉仲恒透露，以往一直用個人身份以不同程度參與大灣區醫療，包括向一些內地醫療機構提供諮詢及管理服務，但對他而言，翹首以待的是可在廣州、深圳及東莞等引入自己打造的香港品牌全仁醫務中心：「該三地的登記人口已逾1,000萬，其中深圳過去10年間差不多有7成人口增長，算是全國數一數二的快速，所以廣東省需求一定最大。」

▲ 主打醫學影像診斷及體檢服務的全仁醫務中心，設有不少高端大型醫療儀器如磁力共振。（陳永康攝）

內地專才渴市 20機構爭1人

劉仲恒期望，首間中心可於明年底落成，預計聘請約100名職員，包括抽血員、護士及放射科技師等，當中醫護主要來自本港，行政人員則從內地招聘。但他坦言，由於不少同業均摩拳擦掌欲到內地發展，令內地專才好渴市。他舉例，平均約有20間醫療機構競爭1名高級行政人員：「大家都爭同一班人，根本不夠人。」

要把握大灣區機遇並非想像般容易，除求才若渴外，更要面對牌照申請及稅務問題等重重難關（見另文）。堅決進軍大灣區市場的劉仲恒認為，大灣區融合的「美麗之處」在於各地均有自己的獨特性，料本港醫護與內地專才合作可產生「火花」。他續說，本港醫護的培訓及專業認可在大灣區內相對強，但另一方面則缺乏在內地市場的營銷知識，而內地專才擅長與當地市民溝通，故兩地人員雙劍合璧便可發揮各自的優勢。

港醫護培訓強 惟缺內地營銷

「香港的醫療產業其實好值得香港人自豪！」劉仲恒認為，本港人口雖然有增無減，並一直穩守全球最長壽城市，與本港的醫療發展達到國際水平息息相關。他相信，如能將本港的醫療管理模式輸入內地，促進兩地醫療體系融合，有助惠及兩地市民，並期望一日「能將香港一個如此優秀的醫療品牌在大灣區延伸下去」。

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記者：鄧凱文、洪芷晴