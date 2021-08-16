【阿富汗局勢】塔利班攻佔阿富汗首都奪權在即　12歲女童被迫做戰利品作性奴

▲ 塔利班連日來攻佔阿富汗多個城市，引發民眾大逃亡。

武裝組織塔利班攻勢凌厲，連日來奪得阿富汗多個城市的控制權，昨日（15日）終攻佔首都喀布爾並佔領總統府，引起當地爆發逃亡潮。外界關注當地民眾，尤其是女性的安全，有報道指低至12歲的未婚女子被迫與武裝分子結婚，塔利班發言人揚言會保護女性的名譽。

綜合外電報道，塔利班從佔領第一座阿富汗省會城市，到進入首都喀布爾，只花了約10天，其中阿富汗東部重鎮賈拉拉巴德更不戰而降。

▲ 塔利班部隊已進佔首都喀布爾的總統府。（影片截圖）

塔利班發言人宣稱，阿富汗戰事已經完結，會保證所有公民和外交使團的安全，外交機構或其任何總部不會成為攻擊目標，「我們已準備好與所有阿富汗人士對話。」塔利班強調想和平，不會傷害其他人，目的是讓國家得到自由、獨立。

塔利班部隊現已進佔首都的總統府，商討政權交替事宜，據悉閉門談判氣氛緊張。總統加尼（Ashraf Ghani）據報已辭職，讓出政權，並已離國逃至烏茲別克。阿拉伯衛星電視台報道，塔利班已組臨時政府。

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12至45歲未婚女性成戰利品

據英國《每日郵報》報道，塔利班為慶祝勝利，指揮官已下令塔利班攻佔的地方伊斯蘭領袖，提交12歲至45歲未婚女性做戰利品，嫁給塔利班戰士，他們會逐家逐戶拿取戰利品，甚至查看相關家庭的衣櫃，以界定女性的年齡，再強迫她們做性奴。

大批民眾紛紛逃難，一名22歲女記者聲稱自己與叔父藏身阿富汗北部一個偏遠地區，以免被塔利班發現處決。她非常擔心自己和家人的安全，不知自己將何去何從。

我會回家嗎？我會再見到我的父母嗎？我要去哪裡？ 我將如何生存？

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另一名35歲的單身女性Muzhda亦向法新社透露，她與2名姊妹從帕爾萬省（Parwan）逃到首都喀布爾，明言絕不會服從塔利班。

我每天每夜都在哭……寧願了結自己的生命，也不願讓塔利班強迫結婚。

塔利班發言人︰不欺侮任何人

愈來愈多地區報告指出，塔利班在佔領區恢復昔日的保守伊斯蘭主義政策，女性權益被受打壓，如禁止女性到銀行上班、關閉女校、禁止女性使用智能手機等。一名來自加茲尼省、懷孕7個月的22歲女子向英國《衛報》稱，目擊塔利班欲帶走村內一名年輕女孩，最終女孩跳樓自盡。

塔利班發言人公開呼籲，女性毋須害怕，軍隊不會進入任何人的家，也不會欺侮任何人，任何想要離開的人都可以離開。「我們會保護女性的名譽，容許她們工作及接受教育。她們應該如常工作。」

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責任編輯︰王明芳