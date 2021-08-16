【減肥秘訣】夏日根莖類蔬菜當造巧手打造減肥菜式　營養師黃凱詩提供懶人蔬菜食譜

▲ 營養師黃凱詩提供的懶人蔬菜食譜，既方便又可減磅，一舉兩得。

夏天，不是蔬菜當造的季節，要遇到好菜，實在不易，除了通菜外，葉菜的選擇真是寥寥可數。

這天，跟戰友Eva會面，我看了看她的飲食日記，說︰「看來，你這幾天沒吃菜啊！」

她無奈地說︰「對啊！周一晚上，吃過一碟苦澀的小白菜後，就怕了。」

櫻花蝦炒翠玉瓜

我滿有同感地說道︰「沒錯！夏天並非吃葉菜的季節，所以，我會選瓜，又或者一些根莖類蔬菜的選擇。」

她微笑說道︰「哈哈！總覺得綠葉的才是蔬菜，你提醒了我。」

▲ 絲瓜也是夏日消暑菜式的好配搭。（iStock圖片）

我建議︰「先介紹一些中式的懶人蔬菜食譜，有時候，感到太疲累，我會選絲瓜，即勝瓜。只要去皮，切件，放上蒜蓉，清蒸就可以，吃時加入豉油調味。有時想吃爽甜的瓜，我會找來翠玉瓜，切長條，用1茶匙油加櫻花蝦炒香，滋味無窮。時間多一點又沒甚麼胃口，冬瓜粒湯飯就是最理想的食譜，裏面有冬瓜、草菇和香花菜，飽足感十足。」

日式牛肉蔬菜咖喱

「你隨口說說便有幾個時令瓜菜式，真棒！」她舉起大拇指稱許。

「營養師是我的專業，煮食是我的興趣。」我接著再提議︰「日韓料理也不錯。煮一個日式牛肉蔬菜咖喱，亦可勝任一個均衡晚餐，我會放牛柳粒、洋葱、薯仔和紅蘿蔔，炆30分鐘，即成。泡菜豆腐湯更是我的減肥料理，用大量旺菜，加一磚豆腐和靈芝菇，用清雞湯做湯底，煮好後加入泡菜便行。有時我會配飯，有時中午吃多了，我會吃蒟蒻麵。」

她點頭說道︰「這個我試過，真的回味無窮。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）