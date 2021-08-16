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【大灣區醫療】港機構冀當局推稅務優惠　高永文倡設一站式平台助申牌照　

社會 08:02 2021/08/16

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全國政協委員高永文表示會向中央建議，於大灣區不同城市設立駐點，為港資提供一站式服務平台。（林宇翔攝）

大灣區機遇處處，但要把握並非易事。欲進軍大灣區的全仁醫務中心創辦人劉仲恒透露，面對兩大關卡，包括儀器稅務及牌照問題，冀中央可提供稅務優惠、設專員協助港資機構申請牌照。

儀器稅務寬減 各地難劃一

食衞局前局長、全國政協委員高永文則坦言，難要求大灣區內所有城市均設有稅務寬減，預期港資須自行比較不同地方的稅務安排，但會向中央建議在不同城市設立駐點，為港資提供一站式服務平台。

主打醫學影像診斷及體檢服務的全仁醫務中心，設有不少高端大型醫療儀器，如磁力共振（MRI）、電腦掃描器，及3D乳房造影儀器等。不過，要將相關儀器帶進大灣區費用高昂，劉仲恒舉例：「例如現時在廣州開診所，假設一部MRI是10元，但因為打稅各種因由，最終要付17元。」他坦言，其中心提供的服務在內地收費不會比香港高，但在內地開辦成本較香港貴。

劉仲恒續指，另一難題是申領牌照：「其實粵港澳三地已經好不同，內地每個城市也很不同，例如一些城市用某些儀器，通過廣東省衞健委就可以使用，但到了其他城市可能又要北京衞健委批准才可使用，而醫療相關牌照可達30多個，單是消防已有好幾種。」他形容牌照問題真的好複雜，冀每個城市均能有專員協助。

高永文回應指，權宜之計為聘請內地中層醫療人員，專門協助港資處理醫務行政，惟長遠而言，大灣區內部分城市應設立一站式服務平台為港資解決投資疑難：「未必需要9個城市都有，可能是深圳、廣洲、珠海、中山等。」他表示，具體政協提案明年會提出，但亦要視乎有多少港資願意北上發展。

高永文盼 設一站式服務平台

至於稅務問題，高永文直言，難以要求整個大灣區能同步打開稅務，因內地不同省市有不同政策，又透露正向個別省市，如深圳前海爭取稅務或租金優惠，而中央亦有意於中山發展醫療：「可見港資將來是要看在哪一些地方有稅務優惠。」

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記者：鄧凱文、洪芷晴

 

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