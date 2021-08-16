【飲食速報】紅花會主打傳統川菜配本地食材　炮製惹味水煮魚+辣子雞等招牌菜色【附優惠詳情】

▲ 招牌辣子雞（圖片由紅花會提供）

提起四川菜，除了大眾印象中大紅大辣的水煮美食外，其實還有其他辣味較溫和的菜式。紅花會行政總廚葉世昌師傅以傳統川菜配上本地食材，變奏出各式精緻新穎的配搭，讓饕客於雅座下，盡享麻辣鮮香的味蕾盛宴，為大家介紹紅花會的招牌菜式。

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開胃前菜

紅花會的前菜別具特色，當中的三香三椒蹄花肉，總廚特別選用含大量膠原蛋白的前豬肘，配上秘制麻辣醬汁，既有麻香又辣得清爽，令人難以抗拒。此外，椒汁鮑魚選用新鮮鮑魚，再以花椒和黃金椒汁醃製，鮮味更上一層樓。

辣味主菜

主菜方面，招牌辣子雞以粒粒酥香爽脆的雞丁埋在滿滿火辣乾香的辣椒堆裏。而總廚依足傳統秘方，選用來自四川的川椒、子彈椒乾、指天椒乾、大紅椒粉和麻辣膏等材料炮製，佐酒一流。

而另外兩款招牌菜是水煮魚和黃菊酸菜魚。水煮魚選用了多種辣椒乾，例如四川指天椒乾、特辣指天椒乾、青花椒和紅花椒，連同蒜頭一併爆炒，逼出層次豐富的麻辣香味。

鮮嫩無骨的魚片配合麻辣鮮香俱全的湯底，多層次的香辣在舌尖上綻放，難怪連電視節目也選擇水煮魚來挑戰。鮮紅的麻辣湯底因應不同客人的飲食習慣，大廚亦貼心提供不同辣度，嗜辣者不妨向高難度挑戰一下。

而說到黃菊酸菜魚的點睛之筆在於酸脆爽口的酸菜。總廚特別選用潮州酸菜，比一般酸菜味偏甜及清新，配上濃郁足料的鮮魚湯底，有中和味道和提鮮之用。

冰涼甜品

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經過麻辣的蹂躪，最後吃一碗四川傳統小食 — 冰粉，來中和味蕾，有助清熱解膩。冰粉本是透明無色、帶有淡淡的草本味；在總廚的版本下，取以蝶豆花的天然色素，使其染成蔚藍色，再配上奪目的清新水果如士多啤梨和芒果，不單豐富冰粉的口感，更是賞心悅目！

電子消費者劵優惠

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責任編輯：王芷瑩