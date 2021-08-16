【大灣區醫療】內地三甲醫院常迫爆　高永文：最重要建立分級診治制度

▲ 內地三甲醫院常迫爆，高永文倡分級診治（林宇翔攝）

內地醫療模式與港式醫療截然不同，惟面對問題大同小異，隨着中港融合，兩地既可互相借鏡，也可互補不足。食衞局前局長、全國政協委員高永文表示，內地近年積極進行醫療改革，改善市民盲目湧至三甲醫院（內地的最高等級醫院）的情況，並認為最重要綱領是建立分級診治制度。

每日萬人求診 質量恐打折扣

高永文表示，中港兩地正面對同一困境，就是大型公立醫院均非常擠迫，他形容內地民眾習慣事無大小均直奔三甲醫院求診：「鄉鎮或小城市的居民亦都喜歡去大城市的三甲醫院」，加上內地不流行預約制度，民眾須到場排隊候籌：「隨便一所三甲醫院，門診量隨時都有幾千至一、二萬，每日門診都擠滿好多人。」

高永文續指，內地並不流行家庭醫生制度，現時內地民眾一感不適，便會自行判斷到三甲醫院內某專科掛號，產生兩大問題：一是專科醫生未必診治真正需要看專科的病人；二是真正要看專科的病人沒有足夠時間給他求診，資源錯配下導致效率同質量均大打折扣。

身受其害的醫患，其實均有份促成此現象，高永文解釋，由於三甲醫院為醫護提供更好社會地位、待遇與培訓機會，從而降低他們在社區辦醫的意慾；而病人亦對三甲醫院以外的醫療服務缺乏信心，同時面對內地社保，當中包括醫療保險，不承保三甲醫院以外醫療機構的問題。

發展家庭醫學 冀銜接港醫療

要打破此惡性循環，高永文認為，須靠中央出手，大致方向與本港不約而同，首要是建立分級診治制度，即發展家庭醫學：「小病先看家庭醫生，然後經家庭醫生視乎患者需要轉介去看專科。」

問到對大灣區醫療的遠景，高永文不假思索形容，冀能銜接本港醫療，達至一個完善的社區醫療服務系統：「令市民能按他們需要，得到適當服務，不需要到醫院的，就去診所；經濟能力負擔到的，就使用私營服務；中間的就用商業醫保，令經濟能力不好而要依靠公營醫療的人，擠迫程度能減低一些。」

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記者：鄧凱文、洪芷晴