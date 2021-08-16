【大灣區醫療】內地獨生子女珍貴　兒科特殊教育吃香

▲ 內地獨生子女珍貴，兒科特殊教育吃香（資料圖片）

內地1979至2015年推行長達26年一孩政策，規定城市人口只可生一個子女，故這些獨生子女往往被家人視如珍寶。

食衞局前局長、全國政協委員高永文認為，兒童及青少年面對精神健康問題眾多，小兒科於內地具一定市場吸引力，尤其近年兒童及青少年心理服務盛行：「內地小朋友好珍貴，若家庭有經濟能力尤其緊張。」

高永文指，港醫若想到內地開業，多數是家庭醫學、牙科及兒科較吃香；而特殊教育在內地相對發展較滯後，甚至現在有幾大需求都無人知。相反，香港在這方面早已有一套教育政策，即SEN（Special Educational Needs）特殊教育需要，包括讀寫困難、專注力不足及過度活躍症（ADHD）、自閉症及肢體傷殘等，相關專才可到內地提供相關訓練和治療。

開專科診所難 需醫院支援

內地現時有不少民營醫療服務，惟大多是提供驗身、普通科等服務，至於在社區設立內科、外科、骨科及婦產科等專科診所則很不容易，因相關專科一定要有醫院支援，高永文解釋：「例如我做開骨科，若我在社區開一間診所，先不要說有無人光顧，若我要做手術可以如何做？三甲醫院（最高等級醫院）又怎會無端端給你一個私家醫生去做手術？」

他認為，有待內地建立跨醫療機構的管治制度，例如私家醫生能與醫院有聯繫，有場地為病人做手術，提供診症、治療、手術等一站式服務，才能有更大發展空間。

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記者：鄧凱文、洪芷晴