【七救星】七仙羽安排林作化婆媳糾紛　裕美因林母一句話受委屈爆喊

▲ 七仙羽調解林作家庭問題，惟裕美與林母食飯卻火藥味濃。

人氣風水師七仙羽為ViuTV主持新節目《七救星》將於今晚（16日）首播，早前已預告七師傅邀林作媽媽王莉妮跟林作女友裕美同場食飯，修補二人的「婆媳」關係。

而今晚節目裡，七仙羽為幫林作消孽障，將他狂毆至背部通紅，十分惹笑，另外林作媽跟裕美依然火藥味，即使裕美親自下廚，林作媽也不領情，似乎出動七師傅也不能化解二人恩怨。

【七救星】七仙羽出手調解林作家庭問題 裕美與林母食飯落淚直呼委屈

▲ 林母對七師傅印象不錯。

拉裕美化解跟林母恩怨

ViuTV全新節目《七救星》將由今晚起播映。節目由近日人氣急升的玄學家七仙羽擔任主持，為一眾星級嘉賓度身訂造改運大法，助他們脫離困境。而陳安立（Brian）、王頌茵（Kathy仔）就擔任七師傅的助手。

首集被「救贖」的嘉賓為林作，七師傅希望為林作修補女朋友裕美跟媽媽王莉妮的關係。

▲ 裕美被林母拒絕，大感委屈。

七師傅於節目中指林作的罪孽太深，要化解二人誤會就要先「打」走林作身上的孽障，從ViuTV節目發放的照片中所見，七師傅先企於梳化上，然後奮力撲向林作亂棍狂打，越打越起勁，之後女友裕美也加入，令場面一度失控。而挨打後的林作背部通紅，背上更有數條明顯的棍痕，可見七師傅跟裕美出手都頗重。

另外，七師傅瞞著林媽媽為她和裕美安排世紀飯局破冰，她建議裕美為林媽媽烹調一道餸菜，飯局起初沒有裕美，林媽媽向七師傅表示要不醉不散，豈料裕美突然端著一碟由她烹調的咕嚕肉出現，氣氛瞬間變僵。

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裕美受委屈爆喊

林媽媽立刻不屑說：「我減肥，已經唔食（咕嚕肉）都飽啦。」裕美自言感到委屈，更忍不住流淚。而七師傅沒有加入二人對話，只見她雙手合十不停唸經，事後七師傅神情認真地解釋：「我唸嗰本經嘅名叫『難唸的經』，每一家都有一本嘅！」，至於「婆媳」關係能否修補，待今晚節目播映才知道。

至於林媽媽對七師傅形象很好，二人一見面即十分投契，林媽媽更形容七師傅如「失散咗一世嘅妹」，叫七師傅考慮當她的新抱。

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▲ 林母多次公開批評裕美，拒絕她入門。

現年32歲的裕美多年來被是非纏身，包括整容、背叛前夫林恩浩出軌與黃子恆發展婚外情、與家住半山豪宅的林作拍拖是為了釣金龜、會考零分學歷差、出身卑微等，引致林作母親王莉妮對她極反感且公開批評，揚言拒絕裕美嫁入林家門。

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2020年6月，林作跟裕美的戀情曝光，惟林作媽媽多次批評其出身，指她背景複雜，深信她與林作拍拖只因貪錢，所以就算住在同一大廈，二人都從不往來。林作媽媽曾聲言拒絕讓裕美入門，若奉子成婚就斷絕母子關係。

林作曾以「中國、英國及香港」比喻他們複雜的三角關係，兩女更試過差點爆發正面衝突。而裕美亦曾經接受媒體訪問，指林作全家人對她有意見，林作家人於group chat內稱她為「雞」，令裕美感到非常侮辱！

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