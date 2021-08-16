【消委會】檢測31款水果乾全部高糖　1款提子乾實際糖份超出標示逾19倍【附清單】

▲ 消委會檢測31款水果乾全部高糖。

由水果加工製成的水果乾，感覺天然有營養，易被視為健康零食，但實際上這些水果乾含糖量極高，消委會檢測的6類水果乾共31款全部屬於高糖。最高糖的水果乾甚至達每100克78.7克糖；另亦發現有4款水果乾檢出的實際糖分含量，高於營養標籤標示值的120%的規管容忍限，最多的1款超出逾19倍。

消委會檢測6類水果乾共31款，包括藍莓乾、杏脯、小紅莓乾、提子乾、芒果乾及士多啤梨乾。參考食安中心為消費者提供的食物參考水平，每100克固體食物超過15克糖即屬於「高糖」，故是次研究的樣本全屬高糖。6類水果乾中，以提子乾平均糖分含量最高，達57.4克/100克；其次為芒果乾，達56.1克/100克。

6類水果乾平均含糖量

▲ 6類水果乾平均含糖量。

由於測試未能分辨出水果乾中所含的糖分屬天然糖分抑或添加糖分，是次研究只能按包裝上的成分表及廠商提供的資料，判斷產品有沒有添加糖分。

測試結果

杏脯

杏脯樣本的平均糖分含量為6類水果乾中最低，每100克的平均含量為35.8克。

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藍莓乾

測試的5款藍莓乾均有標示添加糖分，由於藍莓味道較酸，故該水果乾一般會添加糖分以中和酸味。

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小紅莓乾

4款小紅莓乾均有標示添加糖分，如藍莓一樣，小紅莓味道較酸，該水果乾一般會添加糖分以中和酸味。

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芒果乾

4款芒果乾樣本中，除了「綠日堂Green Sun Garden」沒有於包裝列出成分表外，其餘3款均有標示有添加糖分。當中以「綠日堂Green Sun Garden」在4款芒果乾中含糖量最高，每100克含有62克糖。

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提子乾

提子乾的平均糖分含量為6類水果乾中最高，每100克平均含量為57.4克。

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士多啤梨乾

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值得一提的是，消委會發現有4款水果乾檢出的實際糖分含量，高於營養標籤標示值的120%的規管容忍限。涉及的水果乾包括：

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除了實際檢出糖分比標示糖分高，消委會亦發現部分樣本檢出的糖分遠低於標示含量。差距較大的樣本為「点点綠Green dot dot」和「Sunny Fruit」，實際糖分含量比標示值分別低68.4%及60.2%。雖然《技術指引》未有為標示的糖分含量高於實際糖分含量設立規定，惟營養標籤上的糖分含量不準確的話，或會令原本想選購該等產品的消費者因誤以為其糖分太高而卻步，令消費者的選擇減少。

進食/購買水果乾建議

據衞生署的《學生小食營養指引》，如學童選擇以水果乾作小食，建議購買無添加油、鹽和糖的水果乾，並限量進食（例如︰1湯匙的提子乾或4件杏脯）。

生果含有天然糖分，當水分被抽乾後，水果乾內的果糖濃縮而會令其糖分含量比例上升。水果乾的飽腹感比新鮮水果低，而藍莓乾、小紅莓乾及提子乾等體積較細小，消費者或會在不為意的情況下過量攝取糖分。即使樣本沒有添加糖分，仍需要注意食用分量。

如有需要進食水果乾，要細閱包裝上的成分表，盡量選購沒有添加糖分的水果乾。

不應購買顏色過於鮮艷、變質或發霉的水果乾。

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責任編輯：楊宛茜