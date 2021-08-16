【生死教育】呃孩子先人去旅行被追問何時回來   移美港媽：認識死亡才能活在當下

▲ 只有認識死亡，才能活在當下。

今日，我同一位美國朋友相約去湖邊散步。佢話有件事百思不得其解，要請教我。事源係佢最近將其中一個物業轉手，過程一波三折。

眾所周知，2020年至今美國樓市無懼疫情，成為14年來銷售最火爆嘅一年。朋友出售嘅獨立屋，放盤唔夠一星期，就收到5個出價，全部都高於原本叫價。朋友放棄出價最高嘅「按揭出價」，選擇咗一位華人買家嘅「全現金出價」。

因為按揭買家嘅合約會包含financing contingency附帶條款：如果其按揭申請被拒，或者批准額度低於預期，買家可以取消合約並拿回訂金。為免夜長夢多，朋友接受咗快靚正嘅全現金出價。

可惜人算不如天算，成交前一晚，華人買家取消交易，撻訂離場。其撻訂理由，令我嘅美國朋友大為不解。

「死過人嘅屋」唔吉利還是自帶福氣？

話說，美國各州法例不一。有啲州要求業主填寫disclosure form（披露表格），問及過去3年屋內發生嘅死亡事件。而大多數州規定，業主無須主動披露屋內發生嘅自殺或他殺，除非買家詢問。至於生老病死等非恐怖殘忍死亡，即使買家詢問，業主亦可不答。

成交前一日，再次睇樓final walk-through嘅時候，華人買家問起有無人曾於屋內離世。朋友本無回答義務，但佢如實告知：其太爺10年前於屋內自然離世，享年九十有八。朋友認為此乃正常不過之事，無須隱瞞。

不料當晚接到地產經紀來電，華人買家覺得「死過人嘅屋」唔吉利，撻訂離場。朋友馬上重新放盤，一星期後以更高價賣出，比本身華人買家出價仲高8%。

我大讚佢保住訂金之餘，仲賺埋差額。佢話：「再放盤嘅時候，我提前告知新買家太爺離世之事。新買家並無卻步，仲話太爺將近百歲高壽歸天，呢間屋一定自帶福氣。」

最後，朋友總結：「今次總算有驚無險。不過我無料到，對待死亡，中西文化差異之大！」

認識死亡是一份財富

的確，喺我哋嘅文化，死亡就好似elephant in the room（房間裏嘅大笨象）。大家都知道，人總有一死。但對於呢個無法忽視嘅議題，我哋往往不願多談，故意選擇視而不見。

YouTube「香港Vikey移民美國」有一集講，我嘅朋友恐兒孫成二世祖，堅決不送首期，反而用心良苦送體驗式禮物。其實，幫助仔女認識死亡，亦係父母可以送出嘅一份財富。

我嘅一位香港朋友，之前想帶仔仔出席表叔嘅喪禮。四大長老同一陣線，堅決反對。佢哋話：「4歲細路哥太細啦，一定會嚇親。」當仔仔問及幾時可以見到表叔，大家就話表叔去咗旅行。

朋友話：「呢兩年真係搞到好頭痕！仔仔成日追問，表叔去邊度旅行？幾時翻嚟？大家唯有講更多嘅大話去自圓其說。」

我鼓勵佢將表叔離世嘅真相告知仔仔，並用仔仔舒服嘅方式同表叔告別。朋友驚喜發現，呢種簡單直接嘅方法，反而令仔仔更容易接受，根本唔使呃呃氹氹。

如其談死色變，不如「攤開嚟講」

我哋細個嗰陣，大家都避免提及死亡，認為唔老黎。唔小心講咗個「死」字，仲要𦧲口水講過。好似只要唔講死，就會長生不老。所以，我哋呢一代普遍談死色變，面對死亡不知所措。

正所謂逃避唔係辦法，唯有「攤開嚟講」先有出路。

逝者已矣，何不與仔女一同出席喪禮，作最後道別？何不說出死亡嘅事實，還仔女知悉真相嘅權利？何不收起善意嘅謊言，直接告知人死不能復生，令仔女明白生老病死乃萬物定律？

死亡如同出生，都係一個過程。當初，仔女未出世，我哋就衣食住行做足準備。面對必然嘅死亡，我哋如果早作準備，到時就自然定過抬油。

所以，大家不妨提早討論與死亡相關嘅議題，例如訂立遺囑；骨灰處理安排；是否想捐贈器官；想一切從簡，抑或設立喪禮；以及喺生命拯救無望時，是否希望減少醫療干預等。

作為父母，我哋應該打破圍繞死亡嘅禁忌，與仔女一齊認識死亡。儘管，我依然貪生怕死。但我知道，只有認識死亡，才能活在當下。生而無悔，才能死而無憾。

最後，借用與《Sex and the City》齊名嘅美劇《Desperate Housewives》裡面嘅台詞：「It’s not hard to die when you know you have lived. 」



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文章獲「香港Vikey移民美國」版主授權轉載。