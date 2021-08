【生死教育】呃孩子先人去旅行被追問何時回來   移美港媽：認識死亡才能活在當下

▲ 只有認識死亡,才能活在當下。

今日,我同一位美國朋友相約去湖邊散步。佢話有件事百思不得其解,要請教我。事源係佢最近將其中一個物業轉手,過程一波三折。

眾所周知,2020年至今美國樓市無懼疫情,成為14年來銷售最火爆嘅一年。朋友出售嘅獨立屋,放盤唔夠一星期,就收到5個出價,全部都高於原本叫價。朋友放棄出價最高嘅「按揭出價」,選擇咗一位華人買家嘅「全現金出價」。

因為按揭買家嘅合約會包含financing contingency附帶條款:如果其按揭申請被拒,或者批准額度低於預期,買家可以取消合約並拿回訂金。為免夜長夢多,朋友接受咗快靚正嘅全現金出價。

可惜人算不如天算,成交前一晚,華人買家取消交易,撻訂離場。其撻訂理由,令我嘅美國朋友大為不解。

「死過人嘅屋」唔吉利還是自帶福氣?

話說,美國各州法例不一。有啲州要求業主填寫disclosure form(披露表格),問及過去3年屋內發生嘅死亡事件。而大多數州規定,業主無須主動披露屋內發生嘅自殺或他殺,除非買家詢問。至於生老病死等非恐怖殘忍死亡,即使買家詢問,業主亦可不答。

成交前一日,再次睇樓final walk-through嘅時候,華人買家問起有無人曾於屋內離世。朋友本無回答義務,但佢如實告知:其太爺10年前於屋內自然離世,享年九十有八。朋友認為此乃正常不過之事,無須隱瞞。

不料當晚接到地產經紀來電,華人買家覺得「死過人嘅屋」唔吉利,撻訂離場。朋友馬上重新放盤,一星期後以更高價賣出,比本身華人買家出價仲高8%。

我大讚佢保住訂金之餘,仲賺埋差額。佢話:「再放盤嘅時候,我提前告知新買家太爺離世之事。新買家並無卻步,仲話太爺將近百歲高壽歸天,呢間屋一定自帶福氣。」

最後,朋友總結:「今次總算有驚無險。不過我無料到,對待死亡,中西文化差異之大!」

認識死亡是一份財富

的確,喺我哋嘅文化,死亡就好似elephant in the room(房間裏嘅大笨象)。大家都知道,人總有一死。但對於呢個無法忽視嘅議題,我哋往往不願多談,故意選擇視而不見。

YouTube「香港Vikey移民美國」有一集講,我嘅朋友恐兒孫成二世祖,堅決不送首期,反而用心良苦送體驗式禮物。其實,幫助仔女認識死亡,亦係父母可以送出嘅一份財富。

我嘅一位香港朋友,之前想帶仔仔出席表叔嘅喪禮。四大長老同一陣線,堅決反對。佢哋話:「4歲細路哥太細啦,一定會嚇親。」當仔仔問及幾時可以見到表叔,大家就話表叔去咗旅行。

朋友話:「呢兩年真係搞到好頭痕!仔仔成日追問,表叔去邊度旅行?幾時翻嚟?大家唯有講更多嘅大話去自圓其說。」

我鼓勵佢將表叔離世嘅真相告知仔仔,並用仔仔舒服嘅方式同表叔告別。朋友驚喜發現,呢種簡單直接嘅方法,反而令仔仔更容易接受,根本唔使呃呃氹氹。

如其談死色變,不如「攤開嚟講」

我哋細個嗰陣,大家都避免提及死亡,認為唔老黎。唔小心講咗個「死」字,仲要𦧲口水講過。好似只要唔講死,就會長生不老。所以,我哋呢一代普遍談死色變,面對死亡不知所措。

正所謂逃避唔係辦法,唯有「攤開嚟講」先有出路。

逝者已矣,何不與仔女一同出席喪禮,作最後道別?何不說出死亡嘅事實,還仔女知悉真相嘅權利?何不收起善意嘅謊言,直接告知人死不能復生,令仔女明白生老病死乃萬物定律?

死亡如同出生,都係一個過程。當初,仔女未出世,我哋就衣食住行做足準備。面對必然嘅死亡,我哋如果早作準備,到時就自然定過抬油。

所以,大家不妨提早討論與死亡相關嘅議題,例如訂立遺囑;骨灰處理安排;是否想捐贈器官;想一切從簡,抑或設立喪禮;以及喺生命拯救無望時,是否希望減少醫療干預等。

作為父母,我哋應該打破圍繞死亡嘅禁忌,與仔女一齊認識死亡。儘管,我依然貪生怕死。但我知道,只有認識死亡,才能活在當下。生而無悔,才能死而無憾。

最後,借用與《Sex and the City》齊名嘅美劇《Desperate Housewives》裡面嘅台詞:「It’s not hard to die when you know you have lived. 」



