【水上樂園】大埔白鷺湖全港最大型水上運動競技場　必玩10米巨形滑梯+迷你飛人【附入場收費】

▲ TOPick試玩位於大埔的全港最大型水上運動競技場。

夏日炎炎，與家人和朋友一起去玩水最好不過！位於大埔白鷺湖互動中心的水上運動競技場（FLOW ACADEMY AQUA PARK）於8月正式開幕，它佔地3000平方米，亦是全港最大型的水上充氣競技場。TOPick主播Ricca和兩位小主播Carson及Megan一起率先試玩！

▲ TOPick主播Ricca和兩位小主播Carson及Megan一起率先試玩全港最大型的水上充氣競技場！（文子健攝）

由大型充氣設施及障礙賽包組成

整個水上競技場由七個主要的大型刺激充氣設施、約55件組件組合而成！大型充氣設施包括「10米高巨形三色滑梯」、「魔鬼搖搖板」、「搖動馬卡龍」、「大力泰山」、「水上滾滾輪」，「迷你飛人」，加上約55件障礙賽包，令旅程充滿刺激和歡樂！

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小朋友可先試3條較容易路線

這個競技場只限6歲或以上（身高超過1米）的人士參加，出發前要穿上救生衣，大家亦可自備泳鏡及水陸兩用鞋，聽工作人員講解安全指引後便可出發去玩。

競技場一共有5條路線，近入口的3條路線比較容易，小朋友可以先試玩這3條，如果挑戰成功，可以挑戰其他路線。

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最刺激關卡

最刺激莫過於「大力泰山」及「10米高巨型三色滑梯」，前者需要扶著三角扶手衝出充氣懸崖，然後放手掉進湖中。在很高的位置跳下去，望下去時不楝都有點兒害怕；後者三色滑梯分別有最難、最快及最容易的滑梯可以選擇，但不論選擇哪一條，滑下來時都可感受到離心力，相當驚險！

設有儲物櫃及淋浴間

玩完之後，競技場設有儲物櫃、戶外沐浴區域及獨立淋浴間，方便大家存放個人物品及沖身。

小白鷺餐廳Billow

沖身之後，大家可以到旁邊的小白鷺餐廳Billow享用午飯，餐廳提供多國菜，大家一邊享用午餐，一邊觀看旁邊的湖景，非常寫意。

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FLOW ACADEMY AQUA PARK水上運動競技場詳情：

營業時間：上午8時半至下午6時半（星期一至日）

星期一至五設有六節時段；星期六、日及公眾假期設有九節時段

每節一小時，包括5分鐘安全講解環節

地址：香港新界大埔滘紅林路2號白鷺湖互動中心

人數限制：每節150人

收費：

網上購票優惠:$188/節 (12歲以上成人 )；$138/節(6至11歲小童)

現場購票價格:$208/節 (成人)；$158/節(6-11歲小童)

六歲或以下及一米以下幼童恕未能招待

一般場地查詢：67625303

交通方法：

可到大埔墟火車站乘綠色的士，車費約30元，車程約5分鐘

小巴及巴士：綠色小巴28K往來沙田及大埔之間

九巴：72、72A、73A及74A，於翡翠花園/南苑下車，步行5至10分鐘即到達

泊車：提供約60個車位停泊

防疫措施

為了客人玩得開心、健康及安全，FLOW ACADEMY嚴格執行實施以下COVID-19 防疫措施：

1. 必須以姓名及聯絡電話填寫健康申報表(網上購票)；

2. 訪客進入FLOW ACADEMY前需要利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間；

3. 於FLOW ACADEMY入口處為所有訪客作體溫檢測，凡超過37.5度之人士將不可進入場地；

4. 除在水上活動時間，訪客需佩戴口罩並保持適當社交距離。同時，中心會適時作出人流管制措施，以避免人流聚集；

5. 多處設有消毒搓手液供清潔雙手，團隊每節活動完結後都會進行徹底消毒清潔。

同場加映：幻覺蛋糕專訪，即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩