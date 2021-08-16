【小一招生】拔萃女小學報刊登廣告招生被指罕見 校方澄清：每年都會登廣告
本港最近出現移民潮，統計處8月12日發表數字顯示，一年內有近9萬人移出香港。本港傳統名校拔萃女小學日前在英文報章上刊登招生廣告，引發家長討論，指女拔登廣告招生屬罕見，認為今年入讀名校機率大增，選校可更進取。校方澄清並非首次登廣告招生，屬慣常做法。
登廣告招生
有家長指，拔萃女小學罕有地登廣告招生，更推測是受移民潮影響，連拔萃女小學都要在報刊上登廣告收生。TOPick翻查報章，發現該校在8月14日（星期六）於英文報章上刊登2022至23年度小一招生廣告。廣告上列明小一學額有140個，在2015年9月1日至2016年12月31日出生的女生，可申請入讀該校，廣告上亦列明申請方法、截止日期及所需文件。
TOPick就廣告致電向拔萃女小學查詢，校方回應指於報章上登廣告招收新生屬慣常做法，每年都會在報章廣告及校網上列出招生詳情，方便家長查閱。
收生詳情
位於油尖旺區的拔萃女小學是一所私立小學，與拔萃女書院結龍，畢業生可直升中學部。女拔一直秉持追求卓越的辦學理念，培育大批女精英，受家長歡迎。拔萃女小學將於8月23日至9月3日接受2022至23年度小一申請，有興趣的家長可於校網上報名，再以掛號信或速遞方式寄出所需文件：
- 資料表及報名表列印本
- 申請者出世紙影印本／身分證影印本／其他有效身分證明影印本
- 申請者最近期的成績表影印本
- 住址證明影印本
- 聖公會浸禮證明影印本（如有）
- 其他文件或資料（不可超過4頁A4紙）
注意事項：用萬字夾在左上角夾好文件，切勿用釘書釘。
根據學校網站，小一面試將於10月下旬至12月舉行，並於12月下旬將公佈結果。
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責任編輯︰胡嘉儀