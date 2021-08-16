【父斬子判囚】爭用廁所以菜刀斬子　79歲父認罪囚16個月

▲ 79歲老翁被判入獄16個月。（資料圖片）

79歲老翁與31歲兒子爭用洗手間，期間老翁以菜刀斬傷兒子，令他雙臂、頸及頭部多處裂傷，留醫27天，老翁早前於區域法院承認1項有意圖而傷人罪，押後至今（16日）判刑。法官索取醫療及背景報告後，接納被告忍無可忍下犯案，案情不涉及報復，惟判刑需反映嚴重性，判被告入獄16個月。

法官今判刑時指形容本案為一宗悲劇，被告及事主為父子關係。法官引述被告的醫療報告指，被告10年前曾做過前列腺手術，現懷疑患有前列腺癌，背景報告則指已退休的被告與家人關係良好，關愛家人，早年辛勤工作養活家人，獲妻子及女兒高度評價。

法官接納辯方指被告一直與家人關係好，惟犯案時強忍不適，在洗手間外等候，期間遭事主以粗口責罵。

法官亦接納辯方指，被告忍無可忍，盛怒下以刀斬事主，犯案原因並非報復，但判刑仍需反映本案的嚴重之處，被告使用菜刀斬向事主的頭部、頸部等，令他身體多處地方受傷留醫27天，他亦已原諒被告。

法官將監禁刑期起點定於2年半，扣減認罪折扣及被告沒有案底，加上被告有可能患有前列腺癌又要受牢獄之苦，額外減刑4個月，減刑至16個月。

案情指，被告王伯松（79歲）與事主王華利（31歲）為父子關係，與妻子同住於觀塘鯉魚門邨。2020年10月2日早上9時半，被告回家時，事主正在洗手間吸煙，被告表示要使用洗手間但不獲理會。被告從廚房取出菜刀斬向事主，事主立即推開被告，但被告再斬向他數次，事主回到自己的房間並報警。約10時45分警方到場，單位內有大量血積。

事主送院後被診斷頭頂有8厘米傷口、右頸裂傷肌肉外露、左右肩裂傷、頭髗骨折等，他接受了緊急手術，留院27天，及須做物理治療和職業治療。被告被捕後，警誡下承認因「激氣」而犯案。

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記者：陳卓欣