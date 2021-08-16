【棄嬰判囚】誕下男嬰後棄於廚房僱主揭發報警　印傭認罪判監1年

▲ 涉案印傭今（16日）於東區裁判法院承認1項隱瞞嬰兒的出生罪。（資料圖片）

印傭於僱主住所誕下男嬰後，棄於廚房內的膠盒中，僱主發現男嬰屍體後報警，涉案印傭今（16日）於東區裁判法院承認1項隱瞞嬰兒的出生罪。辯方求情時指，被告誕下男嬰後感到驚惶失措，擔心失去工作而作出愚蠢決定。裁判官判刑時指，雖然嬰兒誕下時只得24周大，但仍有機會存活，被告或認為嬰兒的出生影響其生活，裁判官強調嬰兒始終是生命，判監1年。

被告Ika Wilantika（24歲），承認1項隱瞞嬰兒的出生罪，控罪指被告於2020年12月8日，在涉案單位意圖隱瞞嬰兒出生的事實，而處置其屍體。

案情指，被告的僱主案發當日在廚房的洗衣籃中1個膠盒內，發現1具以毛巾包裹著的嬰兒屍體，僱主感到驚慌，遂報警處理。

辯方今求情時指，被告於2020年10月來港，是家中經濟支柱，與丈夫育有6歲兒子。被告誕下兒子後一直打針避孕，但不知為何仍會懷孕；而打針會導致月經停止，故她亦一直不知自己懷孕。

代表律師指，案發當日被告感不適，並在廁所誕下嬰兒，她感到驚惶失措，亦擔心失去工作，及害怕被丈夫責備，一時愚蠢作出遺棄嬰兒的決定，而當時嬰兒已沒有反應，被告亦不知其生死。

裁判官判刑時指，雖然胎兒只得24周大，但法醫認為仍有存活的機會。裁判官表示，被告或覺得嬰兒的出生影響其原本生活，但嬰兒始終是生命，判監1年。

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記者：林欣樂