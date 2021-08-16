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【施政報告】自由黨倡將金融界高層入境免檢安排　擴至其他行業

政治 14:10 2021/08/16

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自由黨今向特首提交施政報告建議。（林曉君攝）

自由黨今向特首林鄭月娥提交《施政報告》建議，就香港營商環境表達多項關注，又希望，將金融界高層入境免強制檢疫安排，延伸至其他行業。

自由黨黨魁鍾國斌稱，向特首表達了有關商界的憂慮，認為現時香港營商環境存在不確定性，主要來自兩方面，一是疫情；二是擔心中美博弈影響香港未來營商環境，希望特首可在施政報告中交代如何令商界安心。他續指，有關香港融入大灣區尚未有很多政策細節，商界希望施政報告中有相關政策，讓他們知道如何融入、投資大灣區。

通關無期，自由黨希望將現時部分金融界人士入境免檢措施，延伸到其他行業。被問到會否擔心進一步豁免後，本港疫情出現反彈，鍾國斌稱，相關豁免計劃已試行多月，並無出現什麽漏洞，特首亦明白，即使開放至其他行業，人數亦不會太多，會在適當時候去考慮進一步豁免。

另外，自由黨主席張宇人建議，進一步放寬引入海外醫生的條件至非香港永久性居民，他表明，稍後會就條例草案提出修正案。他又建議，教育局強制小學和幼稚園教職員接種新冠疫苗，否則要停薪留職，讓學校能儘快恢復全日上課。

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記者：林曉君

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