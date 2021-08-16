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【保釋候審】涉理大暴動案19歲女生准保釋　須交出上課時間表

社會 13:40 2021/08/16

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案件在高院處理。（資料圖片）

2019年11月理工大學發生衝突事件，其中13 人被控暴動等罪，已分兩案排期於2022及2023年開審。其中1名被還押的19歲女生，今（16日）向高等法院申請保釋獲批，保釋條件包括現金及人事各10萬元保釋，須交出新一學期上課時間表及須準時上課。

申請人李嘉希（19歲），為大專學生，今向高等法院申請保釋獲批准。法官李運騰批准被告以現金及人事各10萬元保釋，不得離開香港，須交出旅遊證件，包括BNO，須守宵禁令及每天到警署報到，不得直接或間接接觸控方證人，須於每個新學期前，向案件主管交出上課時間表，並須按時間表準時上課。

申請人與另外6名被告同被控1項暴動罪，控罪指被告於 2019 年 11 月 18 日，在九龍暢運道和科學館道理工大學一帶與其他不知名人士參與暴動。案件已排期於2023年1月3日，在區域法院審訊。

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記者：林育慧

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