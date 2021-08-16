【爆竊案】今年上半年爆竊案涉及金額4,970萬元　村居及居屋爆竊增加

▲ 刑事支援部總警司余鎧均（左）。（林宇翔攝）

警方防止罪案科舉行「安居樂月」的防罪活動，向市民宣揚防爆竊、防搶劫和防騙訊息。警方指，今年上半年爆竊案雖減少約3成半，惟損失金額卻按年增加210萬元；其中涉及村屋和居屋的爆竊案分別上升28宗和10宗，呼籲市民不要掉以輕心。

防止罪案科的宣傳車今日(16日）到灣仔進行宣傳活動，刑事支援部總警司余鎧均今日亦有到場向公眾派發宣傳物品和講解防罪訊息。防止罪案科警司李志文表示，今年上半年整體罪案數字為30,871宗，較去年同期的32,345宗減少1,475宗；破案率則由32%升至35.7%，估計與反修例事件平息後，前線警員回復日常巡邏有關。

李志文提到，爆竊案由去年上半年的1,156宗，跌至今年同期的741宗，但涉及村屋和居屋的爆竊案分別上升28宗和10宗，涉及金額4,970萬元。他指疫情放緩，市民外出次數隨之增多，建議加裝智能防盜系統，警方又會加強屋苑保安交流，建立即時通報機制。

另外，消費券推行逾2周，李志文表示警方暫未發現有針對消費券的罪案，但呼籲市民提高警覺，加緊看管手機及八達通，以免遭人盜竊。

警方「安居樂月」活動將會一連兩周於各區舉行，宣傳車會游走旺角、尖沙咀、大埔和柴灣等地，車內會有小遊戲教育公眾如何處理爆竊案等罪案。

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記者：蘇文軒