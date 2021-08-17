【齊齊運動】延續奧運港將的運動精神　精神科專科醫生：運動促進安多酚及BDNF助提升快樂情緒

▲ 研究顯示，運動能促進安多酚分泌外，亦可令BDNF增加，刺激腦神經元的生長，強化神經元之間的信息溝通，提升快樂情緒。

2021年8月8日，星期天，東京奧運會的閉幕日子。這天「牛下女車神」李慧詩力爭獎牌，市民聚集商場食肆，齊喊「加油」為她打氣，結果她以驚人爆發力勇奪銅牌。

過去兩周，城內奧運氣氛之熾熱，前所未見。2021是特別的一年，新冠肺炎變種病毒危情未除，經濟環境仍不穩定，更湧來一波移民潮，對市民的精神健康帶來負面影響。充滿危機與變數的東京奧運會，終在7月23日揭幕，這一屆港人可說由頭至尾全情緊扣，經歷一個個激動時刻。

先是張家朗摘下劍擊金牌，繼而何詩蓓連奪兩面游泳銀牌，還有乒乓女團、空手道及單車皆獲銅牌。大家不但為運動健兒取得佳績而興奮，更受他們在賽場上的拼搏精神所鼓舞，恍若給港人的精神健康「打了兩針」──振奮士氣的強心針。

如同何詩蓓談及，希望大家一直支持香港運動員，不要只聚焦觀看比賽時那幾分鐘，或頒獎台那片刻。我不禁想：怎樣才能把大家這陣子的運動熱情延續，繼續支持本地運動員，並投入運動？說難非難，如一些教練勉勵運動員：「先做好自己！」最好就由自己開始，增加日常的運動量，把「好忙」、「無時間」、「太辛苦」等藉口拋開，毅然起步，並鼓勵身邊人一起做，增加樂趣。

運動可以強身健體，更令人開朗快樂，這是有科學理據的。腦部天然釋放的類嗎啡安多酚有益於情緒健康，很多人都知道，至於BDNF，你聽聞過沒有？BDNF與腦部運作及情緒健康同樣關係密切，因較少被提及，一般人未必認識。BDNF，全稱brain-derived neurotrophic factor，譯作「腦源性神經營養因子」，一種腦內的蛋白質，有助促進腦部功能。人在長期受壓下，它的分泌會減少，令腦神經元之間的連接變弱，信息傳遞受阻，損害情緒健康。研究顯示，運動能促進安多酚分泌外，亦可令BDNF增加，刺激腦神經元的生長，強化神經元之間的信息溝通，提升快樂情緒。帶氧運動對提升BDNF的水平，效果特別顯著，就是那些能加速心跳及呼吸頻率的運動，譬如踏單車、游泳、跑步，甚至慢步走。

運動與精神健康確實息息相關。無巧不成話，2021年精神健康月的「精神健康大使」正是由張家朗擔任，感謝他在賽場拼搏外，也持續為推動港人的精神健康發力。剛在社交平台看到一句風趣話：「奧運就是一群很需要運動的人看一群很需要休息的人運動」，簡直是金句，聽後你也發出會心微笑吧！健兒為出戰奧運，長期備戰，此間可稍事休息，大家作為旁觀者，理應坐言起行，投入運動。

東京奧運剛曲終人散，不久又迎來殘疾人士奧運會，8月24日至9月5日我們繼續為出戰各項比賽的健兒吶喊，同時，也希望大家繼續運動，變成生活習慣，一起為香港人的精神健康打氣！加油！