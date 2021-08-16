【致命意外】青朗公路凌晨發生致命交通意外　一名63歲城巴司機死亡

▲ 涉事城巴擋風玻璃毀爛。

今日（16日）凌晨時分，青朗公路發生致命交通意外，導致一名63歲城巴司機死亡。

凌晨時分一名男子駕駛客貨車載同一名男乘客， 由元朗經青朗公路往青衣，當駛至青朗公路汀九橋之際，男司機發現客貨車無法轉波，司機於是將車停在快線，並打開尾門將膠桶擺放車尾，以警示其他駕駛者留意。其時一輛行走屯門置樂花園至銅鑼灣摩頓臺962B雙層城巴駛至，城巴車頭撞向客貨車尾門位置，客貨車尾門直插巴士駕駛室，導致巴士擋風玻璃毀爛，客貨車被撞致調頭方向，尾門嚴重損毀。

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巴士上乘客並無受傷，惟63歲姓朱城巴車長頭部受傷昏迷，客貨車男司機及乘客並無受傷在場協助警方調查意外原因，巴士車長經送院搶救後證實不治。案件交新界南總區交通特別調查隊跟進，意外導致屯門公路往九龍方向通往青朗公路汀九橋支路須全線封閉，至凌晨4時解封交通始回復正常。

警方指，意外中死亡的男子姓朱，晚上約11時55分，該名男子駕駛一輛巴士沿屯門公路支路左一線往九龍方向行駛，當駛至近汀九橋，據報撞向一輛輕型貨車，該輕型貨車懷疑因故障而停在公路上。該名男子頭部嚴重受傷，昏迷被送往仁濟醫院治理，並於今日凌晨零時50分被證實死亡。

新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 1300或3661 1348與調查人員聯絡。

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記者：黃傑偉