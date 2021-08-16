【馬路如虎口】沙田大涌橋路行車線玩滑板　18歲男涉4宗罪包括無牌駕駛被捕

▲ 滑板男自炒一刻。(互聯網圖片)

網上前日(10日)流傳短片，一名男子在沙田大涌橋路行車線玩電動滑板，期間曾突然自炒。警方今日（16日）於沙田區拘捕一名18歲姓陳男子，涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。

警方表示，於8月10日留意到網上流傳一段片段，有關一名男子於沙田大涌橋路往大圍方向的馬路上騎踏一部懷疑電動滑板車，可能危及其他道路使用者，新界南交通部及田心分區特遣隊人員隨即主動跟進及展開調查。

▲ 行動中，人員檢獲涉案的懷疑電動滑板。

警方今日（16日）於沙田區拘捕一名18歲姓陳男子，涉嫌「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」。行動中，人員檢獲涉案的懷疑電動滑板。涉案男子已獲准保䆁候查，須於9月中旬向警方報到。



警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合在行人道或單車徑上使用。任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。一經定罪，最高刑罰為罰款港幣一萬元及監禁12個月。警方會繼續採取執法行動，市民切勿以身試法。

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責任編輯：郭詩詩