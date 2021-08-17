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【KO熱痱】天氣熱經常出汗易生熱痱　中醫推介湯水清熱祛濕止痕預防汗疹【附做法】

保健美顏 15:25 2021/08/17

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中醫推介霸王花紅蘿蔔西瓜皮湯，清熱祛濕、紓緩痕癢，預防熱痱（汗疹）。

天氣炎熱也會誘發皮膚問題，熱痱（汗疹）是其中一種。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁表示，夏天在小朋友身上較常見到熱痱，因他們新陳代謝快，喜歡四處活動，較多流汗。若未及時擦乾汗水，很易長出熱痱。為此，她介紹一款清熱祛濕、紓緩痕癢，有助預防熱疹的湯水。

梁醫師表示，若不即時擦乾汗水，容易引致皮膚過敏、痕癢，甚至長出熱痱。熱痱又稱「汗疹」，外形為針頭般大的紅色小水疱，較多出現在皮膚皺褶部位，例如後頸、手肘窩、膝蓋背、大腿內側等。若處理不當，熱痱會演變為「毛囊炎」。

她指出，小朋友出汗後宜立即擦乾汗水，勤於更換衣物也有助預防熱痱。另她建議，家長在夏天讓小朋友適量飲用有清熱祛濕功效的湯水，消暑散熱，預防熱症、熱痱，霸王花紅蘿蔔西瓜皮湯是其中一款。

霸王花紅蘿蔔西瓜皮湯

湯水功效：清熱祛濕，紓緩眼垢多、口臭、臭狐、皮膚痕癢、渴睡等症狀。霸王花性寒，有清心潤肺、清暑解熱、除痰止咳的功效。

注意：脾胃虛弱人士不宜飲用。

點擊圖片看材料及製作步驟：

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內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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