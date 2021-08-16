【暑期作業】K3功課畫「跑得快馬仔」考起港媽　網民獻計展現創作力量同幻想

▲ 一名港媽被孩子升K3的暑期作業考起，網民齊齊獻計畫「跑得快馬仔」。

小朋友放暑假，有爸媽跟仔女做暑期功課好頭痕！有港媽被K3的暑期作業畫畫題目考起，不知應如何畫「跑得快的馬」，於是上網求助，網民紛紛獻計，部分畫作非常惹笑，創作力量同幻想真的會嚇你一跳。

▲ 原圖題目是「請畫一匹站立的馬和一匹跑得很快的馬」。（巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club）

站立的馬 VS 跑得快的馬

該名港媽於8月初在facebook群組「巴打絲打『13親子育兒』Facebook Club」發帖，附上一張照片，有關題目出自《我上K3啦暑期活動冊》，題目是「請畫一匹站立的馬和一匹跑得很快的馬」，有兩幅一模一樣，只有馬身、沒有四肢的圖片。發帖港媽表示︰「求各畫大師幫忙，考起老母我」。

有家長表示「我個仔都係呢本」，一樣被考起不知點畫，早知來群組參考大家的畫作。很多家長級的網民很努力地做此份功課，畫作令人大開眼界，有網民大讚要留起帖文「keep起佢！下年暑假同下下年暑假可以用嚟參考」。

先觀察馬匹圖片

有「正路」家長教路先向小朋友講解，同一頁的暑期作業以「馬」為主題，附有擬真的馬匹圖片，家長建議可叫小朋友留意對比圖畫，觀察馬的手腳、馬尾、頸等，再問小朋友如果站立的時候會如何，孩子理解到就叫開始畫。家長任由小朋友自由發揮，沒有多理會，一般孩子都會畫出馬腳跑動的狀況，如進一步細心觀察者，會畫出尾巴及毛髮揚起的動態。

▲ 同頁附有馬的圖片，可先觀察參考。（巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club）

網民各出奇謀

更多網民獻計各出奇謀，有的用簡單線條完成，站立馬加上4條直線的腳即成，跑動的馬加上4條叉開的斜線，簡單易明。有的網民將跑得快的馬卡通化，畫出旋風式的無影腳，「圓圈腳加三橫在屁股咪跑緊囉」，有的加入「火影忍者跑」的概念，馬如人類只用雙腳跑，雙手向後伸展，「火影跑！據說要跑得快，雙手放後面是必須的」，非常搞鬼。

▲ 網民惹笑搞鬼創作！（巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club）

有家長「認真」地上網搜集資料，得知於2020/2021年度馬季中，一匹名為「金鎗六十」的馬在多個賽事奪獎，成為「香港馬王」，故此在暑期作業繪畫正在跑的馬旁寫上「金鎗六十」，大獲網民讚好。當中要數畫功及創意力最厲害的，莫過於一幅站立的馬被擬人化畫成穿上褲子的馬，而跑得快的馬變身跑車的司機，樣子得戚地駕駛著法拉利。

網民更多創意畫作

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責任編輯︰王明芳